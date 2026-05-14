Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor" | Dış Haberler

        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"

        Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesini değerlendirdi.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini aktardı.

        ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Şi, (İran'la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 12 Mayıs 2026 (ABD İran'ın Teklifini Neden Reddetti?)

        ABD yeni saldırıya mı hazırlanıyor? Ateşkes bozulmak üzere mi? ABD İran'ın teklifini neden reddetti? Tahran ne istedi, Washington ne dayattı? Müzakereler artık kilitlendi mi? %90 Zenginleştirme ne demek? Trump'ı asıl zorlayan Netanyahu mu? En kilit konu uranyum mu? ABD-Çin görüşmesi ne getirecek? Hü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Tartıştığı dayısı katili oldu
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu