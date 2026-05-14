Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak, dolu, fırtına ve hortum günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde sel, altyapı hasarı ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

ÇANKIRI

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sırasında hortum oluştu.

Çorum’un Sungurlu ilçesi ile Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hortumun etkili olduğu bölgelere itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

ÇORUM

Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü. Meteoroloji’nin “sarı kod” uyarısında bulunduğu ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.

Alaca Belediyesi ekipleri su tahliye çalışmaları yürütürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerini korumak için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı. Alaca-Çorum kara yolunda ise yola taşan sel suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum, Oyaca ve Kavşut köylerinde hasara yol açtı. Bazı evlerin çatıları zarar görürken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, köylerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çalgan, hortum nedeniyle 5 kişinin yaralandığını, bunlardan 2’sinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bölgede enerji kesintisi yaşandığını belirten Çalgan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek devlet kurumlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

KASTAMONU

Kastamonu’da sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ahşap bir kulübe kullanılamaz hale geldi.

Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka Çakıllı köyü Hacıosman Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yıldırımın isabet ettiği kulübede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TOKAT

Tokat’ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı. İlçede ayrıca dolu yağışı da etkili oldu.

AMASYA

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Korkut, Karaali, Karakaya, Sarayözü, İmirler, Aşağı Ovacık ve Yeniköy köylerinde sel baskınları yaşanırken, bazı yollar suyla kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarında çalışma başlatırken, polis ekipleri de kavşak ve yollarda güvenlik önlemleri aldı.

ISPARTA

Isparta merkez ve birçok ilçede etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Eğirdir ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı ise meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun özellikle ilçe merkezi ile Konyabucağı, Mücevre, Bağlar mahalleleri ve Gökçehöyük köyünde etkili olduğu belirtildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

*Haberin görselleri AA, İHA, DHA tarafından servis edilmiştir.