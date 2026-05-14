Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişmeler yaşanıyor

        İstanbul Şişli'de okul dönüşü evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın, 26 yıl önce işlenen cinayetiyle ilgili peş peşe önemli gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in aileyle yaptığı görüşmenin ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, olay günüyle ilgili dün keşif ve canlandırmalar yapıldı. Bu keşfin ardından, yasaklı madde kullanan gençlerin geldiği iddia edilen apartmanın en alt katındaki boş dairede lüminol çalışması gerçekleştirildi. O dairede oturan iki kardeş torunun, 2005 yılında babaannelerini üst sokakta öldürdüğü ortaya çıkmıştı...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yıllardır faili meçhul olarak kalan ve Türkiye’nin en dikkat çeken dosyalarından biri hâline gelen cinayette, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in devreye girmesiyle süreç hız kazandı ve peş peşe önemli gelişmeler yaşandı.

        YASAKLI MADDE KULLANILAN YER

        Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün, Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda geniş çaplı keşif yapıldı. Başsavcılık vekili, soruşturmayı yürüten savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı çalışma saatler sürdü. Keşfin ardından, olay döneminde apartmanın giriş katında yasaklı madde kullanan iki torunun kaldığı ve söz konusu evin, mahallede yasaklı madde kullanan kişiler ile dışarıdan gelenlerin uğrak noktası olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

        O BOŞ DAİREDE LÜMİNOL ÇALIŞMASI YAPILDI

        Yıllardır boş olan giriş kattaki dairede, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından saatler süren lüminol çalışması yapıldı. Çalışmada, Çağla’ya veya katiline ait olabileceği değerlendirilen kan izleri araştırıldı. Silinmiş kan izlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan uygulamanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        İKİ TORUN BABAANNELERİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

        Lüminol çalışması yapılan evin dikkat çekici bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte yasaklı madde kullandıkları iddia edilen ve söz konusu dairede yaşadıkları belirtilen Faysal Ö. ile Kemal Ö.’nün, dedelerinden boşanan ve üst sokakta yaşayan babaanneleri Edibe Ölçenoğlu’nu 14 Eylül 2005 tarihinde silahla ateş ederek öldürdükleri belirlendi. Yıllardır cezaevinde bulunan iki kardeşten Kemal Ö.’nün tahliye edildiği, Faysal Ö.’nün ise hâlen cezaevinde olduğu öğrenildi.

        KAN DONDURAN CİNAYET

        15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde eğitim gördüğü Levent Kız Meslek Lisesi’nden evine döndüğü sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Olay günü ve sonrasında yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet, aradan geçen 26 yıla karşın hâlâ çözülemedi.

        KATİLİN İZİ 26 YILDIR DNA VE PARMAK İZİNDE

        Cinayet dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta bulunan yabancı bir kişiye ait üç adet parmak izi oldu. Aradan geçen 26 yıla rağmen, bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hâlâ tespit edilemedi.

        ÖLEN 5 KİŞİDEN DNA ALINACAK

        Soruşturma kapsamında, DNA ve parmak izi örneği alınmamış bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni DNA ve parmak izi karşılaştırmaları yapılacak. Ayrıca, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybetmiş 5 kişi hakkında da fethi kabir işlemi yapılmasının beklendiği öğrenildi.

        LÜMİNOL ÇALIŞMASI NE DEMEK?

        Lüminol çalışması, olay yerinde çıplak gözle görülmeyen kan izlerini ortaya çıkarmak için yapılan adli inceleme yöntemidir.

        “Lüminol” adlı kimyasal madde, kandaki demirle tepkimeye girerek karanlık ortamda mavi ışık yayar. Böylece silinmiş ya da temizlenmiş kan izleri tespit edilmeye çalışılır. Bu yöntem özellikle cinayet soruşturmalarında delil bulmak için kullanılır.

