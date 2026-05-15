        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada

        İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 16 ve 17 yaşlarındaki 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 03:14 Güncelleme:
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada

        Büyükçekmece ilçeside, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülbaki Demirel (15) ile Savaş I. (15) bıçaklanarak yaralandı.

        AĞIR YARALANAN ABDÜLBAKİ HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ile M.A.D, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına aldı.

        BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

        Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. (16) ile M.A.D.'yi (17), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

