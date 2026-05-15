Enflasyondaki yükseliş maaş zamlarını nasıl etkileyecek?

Merkez Bankasının yeni enflasyon raporunda enflasyon hedefleri yükseltildi. Enflasyonda 2026 hedefi yüzde 16’dan yüzde 24’e, 2027 yılı hedefi ise yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkartıldı. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 oldu. Yılın ilk dört aylık döneminde enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti. Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 oldu.

Merkez Bankasının yıl sonundaki yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılabilmesi için mayıs – aralık aylarını kapsayan dönemdeki aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 olması gerekiyor.

Enflasyon hedeflerinin revize edilmesinin ardından gözler temmuz ayında açıklanacak memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Biz de farklı senaryolara göre hesaplama yaptık.

ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE MAAŞ ZAMLARI NE OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketine göre: Piyasa katılımcıları ile yapılan ankete göre, tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52, yıl sonunda yüzde 27,53 bekleniyor. Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları temmuz ayında yüzde yüzde 18,5, gelecek yıl ocak ayında ise yüzde 7,6 oranında artacak. Aynı tarihlerde memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise sırasıyla yüzde 14,2 ve yüzde 5,6 oranında zam yapılacak.

Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının enflasyon raporunda öngörülen yüzde 24 enflasyon hedefine ulaşılması halinde aylık ortalama enflasyonun yüzde 1,19 olması gerekecek. Enflasyon bu hedef doğrultusunda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,4, gelecek yıl ocak ayında ise yüzde 7,3 oranında artacak. Aynı tarihlerde memur maaşı ve emekli memur aylıklarındaki artış ise sırasıyla yüzde 13.2 ve yüzde 5,3’te kalacak.

Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon mayısta yüzde 1,58, haziranda 2,38, temmuzda 3,43, ağustosta 3,01, eylülde 2,81, ekimde 2,48, kasımda 1,85 ve aralık ayında yüzde 1,21 olarak gerçekleşti. Yılın geri kalan 8 aylık dönemdeki enflasyon son dört yıllık ortalamalar düzeyinde çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 19,2, yıl sonu enflasyonu da yüzde 38 olacak. Böyle bir olasılıkta SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,2, gelecek yıl ocak ayında ise yüzde 15,8 oranında artacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise aynı tarihlerde sırasıyla yüzde 14,9 ve yüzde 13,6 oranında artacak.

Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.

Temmuz ayında bu gelenek korunursa en düşük emekli aylıklarına son 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.700 TL, Merkez Bankasının hedefine göre 23.360 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.840 TL olacak.