        Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kuvvetli sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda 3 ila 5 derece artarken, doğuda 4 ila 6 derece düşecek

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:14 Güncelleme:
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Güneşli 20°

        Adana

        Sağanak Yağış 24°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 22°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 19°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden çamur yağışı, görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

