Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İstanbul Güneşli 22° Ankara Kısmen Güneşli 19° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 25° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Güneşli 20° Adana Sağanak Yağış 24° Diyarbakır Yağmurlu 22° Gaziantep Sağanak Yağış 19° Ağrı Sağanak Yağış 16°

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden çamur yağışı, görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.