İnsanlar "ananas" kiralıyordu! 300 yıllık bir gösteriş hikayesi: Bir dönem ananas sahibi olmak statü belirtisiydi!
Bugün birkaç dakikada satın alabildiğimiz ananas, 18. yüzyıl Avrupa'sında yalnızca aristokratların ulaşabildiği büyük bir lükstü. İnsanlar bu tropikal meyveyi yemek için değil, davetlerde sergileyip zenginliklerini göstermek için kiralıyordu. İşte tarihin en ilginç gösteriş trendlerinden birinin detayları…
ANANASLA GELEN PRESTİJ: 18. YÜZYIL AVRUPASI’NIN EN PAHALI GÖSTERİŞİ
Bugün marketlerde kolayca ulaşılabilen ananas, geçmişte Avrupa aristokrasisinin ulaşılması en zor lükslerinden biriydi. 18. yüzyılda bu tropikal meyve yalnızca bir yiyecek olarak değil, zenginliğin ve sosyal statünün açık bir göstergesi olarak görülüyordu. Öyle ki bazı insanlar ananası satın almak yerine yalnızca birkaç saatliğine kiralayarak davetlerinde sergilemeyi tercih ediyordu.
AVRUPA’NIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ
Ananasın Avrupa’daki hikâyesi, Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına yaptığı seferlerden sonra başladı. Tropikal bölgelerde yetişen bu sıra dışı meyve, Avrupa’ya ulaştığında hem görüntüsü hem de nadir bulunması nedeniyle büyük ilgi gördü.
Ancak dönemin ulaşım şartları nedeniyle ananas taşımak oldukça zordu. Uzun süren deniz yolculuklarında meyvelerin çoğu bozuluyor, sağlam kalanlar ise astronomik fiyatlara satılıyordu.
Özellikle İngiltere ve Fransa’daki aristokrat kesim, sofralarında ananas bulundurmayı büyük bir ayrıcalık olarak görmeye başladı. Saray davetlerinde ya da gösterişli akşam yemeklerinde masanın ortasına yerleştirilen tek bir ananas bile ev sahibinin servetini göstermeye yetiyordu.
ANANAS YETİŞTİRMEK SERVET İSTİYORDU
18. yüzyılda Avrupa’nın soğuk ikliminde ananas yetiştirmek neredeyse imkânsızdı. Bu nedenle zengin aileler özel seralar inşa ettiriyor, içeriyi kömür sobalarıyla sürekli sıcak tutmaya çalışıyordu. Sadece birkaç meyve yetiştirebilmek için harcanan para ise küçük bir servete denk geliyordu.
Tarihi kaynaklarda, tek bir ananasın bugünün parasıyla binlerce dolarlık değere ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, meyveyi yalnızca çok zengin insanların erişebileceği bir lüks haline getirdi.
YEMEK İÇİN DEĞİL, GÖSTERİŞ İÇİN
Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte ilginç bir ticaret modeli ortaya çıktı: ananas kiralama. Dönemin tüccarları, sağlam durumdaki ananasları satmak yerine belirli sürelerle kiralamaya başladı. İnsanlar düzenledikleri partilerde masalarını süslemek için bu meyveleri birkaç saatliğine ödünç alıyordu.
Üstelik kiralanan ananası kesmek ya da yemek çoğu zaman yasaktı. Çünkü meyve daha sonra başka müşterilere de kiralanacaktı. Bazı aristokratların sokakta ellerinde ananasla dolaşarak statülerini sergilediği bile anlatılıyor.
MİMARİYE BİLE YANSIDI
Ananas çılgınlığı yalnızca sofralarla sınırlı kalmadı. Avrupa’da mobilyalarda, duvar süslemelerinde, porselen tabaklarda ve hatta mimaride bile ananas figürü kullanılmaya başlandı. İskoçya’daki ünlü “Dunmore Pineapple” yapısı, bu modanın günümüze ulaşan en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
Bugün sıradan bir meyve gibi görülen ananas, yüzyıllar önce Avrupa sosyetesi için servet, güç ve ihtişamın sembolüydü. Şimdilerde market poşetine kolayca atılan bu tropikal meyve, bir dönem insanların yalnızca gösteriş yapmak için kiraladığı en pahalı aksesuarlardan biriydi.