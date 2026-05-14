Barbara Palvin, hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
79'uncu Cannes Film Festivali'nde bebek beklediklerini açıklayan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin, heyecanlarını sosyal medyada paylaştıkları ultrason görüntüleriyle takipçilerine aktardı
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:11
Beş yıllık birlikteliklerini Temmuz 2023 tarihinde Macaristan’da görkemli bir düğünle taçlandıran ünlü oyuncu Dylan Sprouse ve model Barbara Palvin, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.
Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bebek müjdesini bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali etkinlikleri sırasında verdi.
Festival kapsamında boy gösteren Barbara Palvin’in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmazken; ünlü model, hamileliğini bu dünya çapındaki organizasyonda ilan etmiş oldu.