        Haberler Magazin Barbara Palvin, hamile olduğunu Cannes'da açıkladı - Magazin haberleri

        Barbara Palvin, hamile olduğunu Cannes'da açıkladı

        79'uncu Cannes Film Festivali'nde bebek beklediklerini açıklayan Dylan Sprouse ve Barbara Palvin, heyecanlarını sosyal medyada paylaştıkları ultrason görüntüleriyle takipçilerine aktardı

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:11
        1

        Beş yıllık birlikteliklerini Temmuz 2023 tarihinde Macaristan’da görkemli bir düğünle taçlandıran ünlü oyuncu Dylan Sprouse ve model Barbara Palvin, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

        2

        Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bebek müjdesini bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali etkinlikleri sırasında verdi.

        3

        Festival kapsamında boy gösteren Barbara Palvin’in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmazken; ünlü model, hamileliğini bu dünya çapındaki organizasyonda ilan etmiş oldu.

        4

        Cannes'daki duyurunun ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yapan ünlü çift, bebeklerinin ultrason görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA

