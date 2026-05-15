Trump 'Çin Boeing'den 200 uçak satın alacak' dedi... Boeing hisseleri yüzde 4 düştü

AA'nın aktardığına göre, Çin ziyaretini sürdüren Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi ile birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ifade etti.

Trump, Çin tarafından bazı taleplerde bulunduklarını dile getirerek, "Bugün kabul ettiği bir şey, 200 adet uçak siparişi verecek. Bu çok büyük bir şey, Boeing" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Bu çok fazla istihdam demek, çok fazla. Boeing 150 istiyordu, 200 aldılar" dedi.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'de temaslarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için bir araya gelmişti.

Boeing Üst Yöneticisi Kelly Ortberg'in de Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden heyette yer aldığı bildirilmişti.

BOEİNG HİSSELERİ YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Trump'ın Çin'in sadece 200 uçak siparişi verdiğini açıklamasının ardından Boeing hisseleri yüzde 4 düştü.

Anlaşmanın detayları, ne zaman ve hangi tip jetlerin teslim edileceği de dâhil olmak üzere, hemen açıklanmadı; ancak miktar, kaynaklar Reuters'e perşembe günü Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında yapılacak görüşme öncesinde görüşüldüğü söylenen yaklaşık 500 uçaklık paketten çok daha küçük olduğu iddia edildi.

Çin'in Boeing'e verdiği son büyük sipariş 2017'deydi. Airbus, 2018'den beri Çin'e yaptığı teslimatlarda Boeing'i geride bıraktı.