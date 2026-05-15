Londra’yı ‘’dışkı kokusu’’ mu kurtardı? Parlamento’ya sızdı, milletvekilleri kaçacak yer aradı! 1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
1858 yazında Thames Nehri'nden yükselen dayanılmaz dışkı kokusu Londra'yı felç etti. Parlamento Binası'nın perdeleri kimyasallarla ıslatıldı, milletvekilleri oturumları terk etmeye başladı. Tarihe "The Great Stink" (Büyük Koku) olarak geçen felaket, modern kanalizasyon sistemlerinin ve bugünkü Londra'nın temelini attı.
19. yüzyılın ortalarında Londra, dünyanın en büyük ve en güçlü şehri haline gelmişti. Ancak bu hızlı büyümenin bedeli ağırdı. Yüzyıllar boyunca insan, hayvan ve sanayi atıkları doğrudan Thames Nehri’ne boşaltılmıştı.
Özellikle 1800 ile 1850 yılları arasında nüfusun iki katından fazla artması ve modernleşmenin simgesi sayılan sifonlu tuvaletlerin yaygınlaşması, nehri devasa bir atık deposuna çevirdi. Londralıların aynı zamanda içme suyu kaynağı olan Thames, 1858 yazında sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasıyla artık saklanamaz bir felaketin merkezine dönüştü.
Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Şehir geneline yayılan ağır koku ise Londra’yı yaşanmaz hale getirdi. Bu koku imparatorluğun kalbine, Parlamento koridorlarına kadar sızdı. Tarihe “The Great Stink” (Büyük Koku) olarak geçen kriz, İngiliz hükümetini modern tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlatmaya zorladı.
“GÜMÜŞ THAMES”, ZEHİRLİ BİR AKINTIYA DÖNÜŞTÜ
Bir dönem şairlerin “gümüş Thames” diyerek övgüyle söz ettiği nehir, gelgitlerin etkisiyle kirli suyu sürekli ileri geri taşıyan dev bir bataklığa dönüşmüştü.
Felaketin boyutlarını en iyi tarif edenlerden biri ünlü bilim insanı Michael Faraday oldu. 1855 yılında nehir suyunu “opak, soluk kahverengi bir sıvı” olarak tanımlayan Faraday, suya bıraktığı beyaz kağıt parçalarının yüzeyin hemen altında kaybolduğunu rapor etti.
Sadece bilim insanları değil, edebiyat dünyası da bu kirliliğe sessiz kalmadı. Charles Dickens, “Little Dorrit” adlı eserinde Thames’i “şehrin kalbinden geçen ölümcül bir lağım” olarak betimleyerek durumun vahametini tarihe not düştü.
Sorun artık sadece kötü koku da değildi. Londralıların doğrudan nehirden sağladığı içme suyu, sızdıran lağım çukurları ve kirlenen kuyular nedeniyle sessiz bir katile dönüşmüştü.
GÖRÜNMEZ KATİL: KOLERA SALGINLARI
Thames’in zehirli suları, Londra’nın en büyük kabuslarından biri olan kolerayı da beraberinde getirdi. 1831’den 1854’e kadar dalgalar halinde şehri vuran salgınlar, on binlerce Londralının hayatına mal oldu. Dizanteri ve tifonun da yayıldığı bu dönemde şehir, görünmez bir düşmanla savaşıyordu.
Dönemin hakim görüşü, hastalıkların “miyazma” adı verilen kötü kokulu havadan yayıldığı yönündeydi. Bu yanlış inanış, yetkilileri trajik bir hataya sürükledi: Kokuyu yok etmek için lağım çukurları kapatıldı ve tüm atıklar doğrudan Thames’e, yani Londralıların içme suyuna boşaltıldı.
Ancak doktor John Snow farklı düşünüyordu. 1854’te Soho’daki salgını inceleyen Snow, hastalığın havadan değil, kirli sudan yayıldığını savundu. Snow’un en dikkat çekici gözlemlerinden biri, yalnızca bira içen yerel bira fabrikası işçilerinin salgından etkilenmemesiydi; çünkü mayalanma süreci suyu dezenfekte ediyordu. Buna rağmen dönemin halk sağlığı yetkilileri uzun süre bu görüşü kabul etmedi.
1858’deki Büyük Koku sırasında, koku dayanılmaz olmasına rağmen büyük bir salgın yaşanmaması miyazma teorisini temelinden sarstı ve John Snow’un tezlerini güçlendirdi. Ancak doktor Snow, tam da Büyük Koku’nun yaşandığı yıl hayatını kaybetti.
PARLAMENTO SONUNDA HAREKETE GEÇTİ
1858 yazında Parlamento Binası’nın pencerelerine, kokuyu azaltmak için kireç klorürüne batırılmış perdeler asıldı. Milletvekilleri koridorlarda burunlarını mendillerle kapatarak dolaşırken, bazı siyasetçiler oturumları iptal edip kırsala kaçmayı tartışıyordu. Thames’ten yükselen koku, Westminster’daki siyasi hayatı durma noktasına getirmişti.
Aslında bu felaket bir sürpriz değildi. Bilim insanı Michael Faraday yıllar önce yetkilileri uyarmış; sıcak bir yaz mevsiminin, Thames’teki ihmalin faturasını çok ağır ödeteceğini söylemişti. 1858’de yaşanan sıcak hava dalgası, Faraday’ın bu uyarısını gerçeğe dönüştürdü.
Dönemin Maliye Bakanı Benjamin Disraeli, nehrin artık “tarif edilemez ve dayanılmaz bir dehşete” dönüştüğünü söyleyerek büyük kanalizasyon projesini gündeme taşıdı.
Yeni kurulan Metropolitan İşleri Kurulu’na o dönem için devasa sayılabilecek 3 milyon sterlinlik fon toplama yetkisi verildi. Böylece baş mühendis Joseph Bazalgette, yıllardır hazırladığı büyük drenaj ve kanalizasyon planını hayata geçirme fırsatı buldu.
LONDRA’NIN ALTINA DEV BİR KANALİZASYON AĞI KURULDU
Bazalgette tarafından tasarlanan proje, Thames Nehri boyunca uzanan devasa ana toplama hatlarından oluşuyordu. Temel amaç, Londra’nın merkezindeki atıkları şehir dışına taşımaktı. Kuzey yakasındaki atıklar Barking’e, güneydekiler ise Plumstead yakınlarındaki Crossness’e yönlendirildi. Böylece atık suların doğrudan şehrin içme suyu kaynağına karışmasının önüne geçildi.
19. yüzyıl mühendisliğinin sınırlarını zorlayan projede, sistemin omurgasını oluşturan yaklaşık 130 kilometrelik (82 mil) ana hat inşa edildi. Bazı bölgelerde o dönemde yapımı süren metro tünellerinden bile daha büyük galeriler oluşturuldu. Sistem, işletme maliyetini azaltmak için büyük ölçüde yerçekiminden yararlanacak şekilde tasarlandı. Akışın doğal biçimde ilerlemesi amacıyla ana hatlara mil başına yaklaşık iki fit eğim verildi. Daha küçük tüneller ise atıkların dipte birikmesini önlemek ve akışı hızlandırmak için yumurta biçiminde inşa edildi.
Sistemin merkezinde ise Chelsea, Deptford, Abbey Mills ve Crossness bölgelerine kurulan büyük pompa istasyonları vardı.
Özellikle Abbey Mills ve Crossness tesisleri, süslü demir işçilikleri ve görkemli iç mekanlarıyla dikkat çekiyordu. Dönemin gözlemcileri bu yapıları mimari ihtişamları nedeniyle “Kanalizasyon Katedralleri” olarak adlandırıyordu.
THAMES KIYILARI DA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ
Proje yalnızca yer altındaki kanalizasyon hatlarıyla sınırlı kalmadı; bu süreçte Londra’nın silüeti de büyük ölçüde değişti. Victoria, Albert ve Chelsea Embankment adı verilen büyük kıyı setleri (rıhtımlar) inşa edildi. Joseph Bazalgette, demiryolu mühendisliği geçmişinden gelen deneyimiyle Thames çevresini yeniden tasarladı.
Bu setler yalnızca yeni yürüyüş yolları değil, aynı zamanda önemli bir altyapı sisteminin parçasıydı. Yer altındaki kanalizasyon hatları, su boruları ve yükselen metro ağının bazı bölümleri bu yapıların içine yerleştirildi. Nehir yatağının daraltılması ise suyun akışını hızlandırarak Thames’in kendi kendini temizlemesine yardımcı oldu. Bugün Londra’nın merkezinde görülen o düzenli kıyı yapısı, aslında bu büyük altyapı dönüşümünün bir sonucuydu.
Tarihçi Stephen Halliday’e göre Bazalgette’nin en dikkat çekici çalışmalarından biri bu setlerdi. 1875 yılında şövalyelik unvanıyla onurlandırılan mühendis ise en büyük başarısının ana drenaj sistemi olduğunu söylüyor ve projeyi hayatının “en zor işi” olarak tanımlıyordu.
SİSTEM KOLERAYI BÜYÜK ÖLÇÜDE DURDURDU
Dev proje etkisini kısa sürede gösterdi. 1866 yılında Londra’da yeniden baş gösteren kolera salgını, yeni kanalizasyon sisteminin başarısını ortaya koyan önemli bir test oldu. Salgın, sistemin henüz ulaşmadığı Doğu Londra’nın bazı bölgelerinde görüldü. Şehrin büyük bölümü ise hastalıktan korunmayı başardı.
Bu sonuç, miyazma (kötü hava) teorisinin geçerliliğini büyük ölçüde zayıflatırken, Bazalgette’in altyapı sisteminin başarısının da en somut kanıtı oldu. Londralılar artık musluklarından akan suyun ve soludukları havanın birer ölüm tuzağı olmadığını biliyordu.
BAZALGETTE’NİN MİRASI HÂLÂ AYAKTA
Joseph Bazalgette’in başarısı yalnızca inşa ettiği dev kanalizasyon tünelleriyle sınırlı değildi. Mühendis, sistemin kapasitesini belirlerken gelecekteki nüfus artışını da hesaba kattı ve boruların çapını dönemin ihtiyacının tam iki katı olarak tasarladı. Bu öngörü sayesinde Londra’nın kanalizasyon altyapısı, aradan geçen 160 yılı aşkın süreye ve devasa nüfus artışına rağmen hâlâ şehrin yükünü sırtlamaya devam ediyor.
Uzmanlara göre Bazalgette daha küçük çaplı bir sistem kurmuş olsaydı, Londra’nın altyapısı 20. yüzyılın ortalarında yetersiz kalabilirdi. Ancak 1850’lerde kurulan bu ağ, bugün milyonlarca insanın yaşadığı modern Londra’nın altyapısının temelini oluşturmaya devam ediyor.
Haber kaynak: London Museum, Historic England, Heritage Calling, The Guardian
