Londra’yı ‘’dışkı kokusu’’ mu kurtardı? Parlamento’ya sızdı, milletvekilleri kaçacak yer aradı! 1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası

19. yüzyılın ortalarında Londra, dünyanın en büyük ve en güçlü şehri haline gelmişti. Ancak bu hızlı büyümenin bedeli ağırdı. Yüzyıllar boyunca insan, hayvan ve sanayi atıkları doğrudan Thames Nehri’ne boşaltılmıştı.

Özellikle 1800 ile 1850 yılları arasında nüfusun iki katından fazla artması ve modernleşmenin simgesi sayılan sifonlu tuvaletlerin yaygınlaşması, nehri devasa bir atık deposuna çevirdi. Londralıların aynı zamanda içme suyu kaynağı olan Thames, 1858 yazında sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasıyla artık saklanamaz bir felaketin merkezine dönüştü.

Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında biriken atıklar gün yüzüne çıktı. Şehir geneline yayılan ağır koku ise Londra’yı yaşanmaz hale getirdi. Bu koku imparatorluğun kalbine, Parlamento koridorlarına kadar sızdı. Tarihe “The Great Stink” (Büyük Koku) olarak geçen kriz, İngiliz hükümetini modern tarihin en büyük altyapı hamlelerinden birini başlatmaya zorladı.

