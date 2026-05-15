NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin Pekin'deki iki günlük tarihi zirvesi sona erdi. New York Times iki liderin beden dilini analiz etti, tarzlarının farklılıklarını yazdı
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in iki günlük görüşmelerinde ticaret ve Tayvan gibi konular öne çıksa da iki lider, Pekin'de dostane jestlerin öne çıktığı bir görüntü verdi. Tokalaştılar. Uzun bir yürüyüş yaptılar. Biri diğerinin koluna dokundu, sonra bir kez daha dokundu. Ardından yeniden tokalaştılar.
Tayvan, ticaret ve nadir toprak elementleri gibi birçok başlıkta karşı karşıya olan iki lider için Trump ile Çin lideri Xi arasında gerçekleşen görüşme, rekabetin düşmanca değil, daha dostane bir zeminde tutulmak istendiğine işaret etti.
Trump'ın beden dili ülkesinde Çin'e yönelik sert eleştirileriyle ve uzun yıllardır ABD'nin müttefiki olan liderlerle yaptığı birçok görüşmeyle belirgin bir tezat oluşturdu. Görüşmelerin atmosferi, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Oval Ofis'te ağırladığı zamanki gibi gergin değildi. Trump'ın Almanya’nın eski başbakanına ya da NATO liderlerine karşı sergilediği sert mesafeli tavır da ortada yoktu.
Aynı şekilde, Trump'ın Japonya Başbakanı'nın elini 19 saniye boyunca sıkıca tuttuğu o anlaşılması güç tokalaşmalarından biri de yaşanmadı.
UZLAŞMACI DURUŞ SERGİLEDİLER
Uzmanlara göre bunun yerine beden dili, Trump ve Xi'nin kendi tarzlarına uygun şekilde uzlaşmacı bir duruş sergilediklerini ve bunun iki ülke arasındaki karmaşık ilişkiyi yansıttığını gösterdi. Trump yönetiminin geçen yıl Çin'e yönelik agresif ticaret hamleleri ve Pekin'in karşı önlemlerinin ardından iki ülke temkinli bir ateşkese yönelmiş durumda.
NYT'ye konuşan Melanie Hart, "Zirve öncesindeki açıklamalara bakarsanız Trump'ın Xi'ye karşı biraz hevesli bir tavır sergilediğini görüyorsunuz; gerçekten dost olmak istiyor gibi. Trump'ın sözleri, Xi'nin onu kişisel olarak sevmesini ve aralarında özel anlaşmalara yol açacak bir yakınlık kurulmasını umduğunu gösteriyordu. Aynı şeyi beden dillerinde de görüyorsunuz" dedi.
Trump'ın dün Xi ile buluştuğu ilk andan itibaren etkileşimi, önceki görüşmelere kıyasla daha sıcak ve rahattı. Gülümsediler, sohbet ettiler ve fiziksel olarak birbirlerine yakın kaldılar; Yasak Şehir yakınlarındaki Ming Hanedanlığı komplekslerinden biri olan Cennet Tapınağı çevresinde birlikte uzun kırmızı halıda yürüdüler.
TARZLARI ARASINDAKİ FARK
Trump ve Xi, askeri bandonun eşlik ettiği yürüyüşlerine devam ederken, ellerinde çiçekler ile ABD ve Çin bayrakları taşıyan bir grup çocuk onları bekliyordu. Liderler yeterince yaklaştığında çocuklar zıplayarak çiçekleri ve bayrakları sallamaya, tezahürat yapmaya başladı.
Trump çocuklara gülümseyip alkış tutarken, Xi birkaç kısa el sallama hareketiyle karşılık verdi.
Uzmanlara göre bu da iki liderin farklı tarzlarını yansıtıyordu. Trump etrafına bakıp gülümseyerek çevresine jestlerle tepki verirken, Xi daha donuk kaldı ve zaman zaman yakınlarında dolaşan kameralara doğrudan baktı.
Liderler geçen yıl Güney Kore'de görüştüklerinde gergin bir şekilde tokalaşmıştı; Trump konuşurken Xi büyük ölçüde sessiz kalmıştı. O görüşme öncesinde ABD ile Çin sert bir ticaret geriliminin içindeydi ve Trump, Güney Kore'ye varmadan sadece dakikalar önce nükleer silah testlerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.
O sert atmosferin aksine Trump, dün Xi'yi "büyük bir lider" olarak nitelendirdi ve ABD ile Çin'in her "zorlukta" bir şekilde "uzlaşmayı başardığını" sıcak ifadelerle anlattı. Trump, devlet yemeğindeki konuşmasında "birlikte muhteşem bir gelecek" sözü verdi.
Xi'nin açıklamaları ise çok daha temkinliydi ve ilişkide sınırları çizen tarafın o olduğu hissediliyordu. Xi, "ABD, Tayvan meselesini son derece dikkatli ele almalı" dedi ve gerilimin tırmandırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.