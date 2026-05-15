        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!

        Bursa'da, seyir halindeyken iddiaya göre uyuyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Bariyerlere çarparak tekerleğini patlatan otobüsteki muavin, kopan kapıdan aşağı düşüp yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:16
        Bursa'da kaza, Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında meydana geldi.

        İddiaya göre, Pamukkale Seyahat'e ait otobüsün şoförü, seyir halindeyken uyudu.

        MUAVİN KOPAN KAPIDAN UÇTU

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce bariyerlere vurarak tekerleğini patlattı. Kaza sonrası kopan kapıdan ise muavin düşerek yaralandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

