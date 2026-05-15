İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
Bursa'da, seyir halindeyken iddiaya göre uyuyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Bariyerlere çarparak tekerleğini patlatan otobüsteki muavin, kopan kapıdan aşağı düşüp yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:16
Bursa'da kaza, Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında meydana geldi.
İddiaya göre, Pamukkale Seyahat'e ait otobüsün şoförü, seyir halindeyken uyudu.
MUAVİN KOPAN KAPIDAN UÇTU
Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce bariyerlere vurarak tekerleğini patlattı. Kaza sonrası kopan kapıdan ise muavin düşerek yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
