        Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı coşkusu: Bu yıl alkış süresi tutulmayacak

        Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı coşkusu: Bu yıl alkış süresi tutulmayacak

        79. Cannes Film Festivali'nde dün, Asghar Farhadi'nin 'Histoires Parallèles' (Paralel Öyküler) filmi ile Pawel Pawlikowski'nin 'Fatherland' filminin prömiyerleri yapıldı. Yıldızların kırmızı halıda neşeli pozlar verdiği geçidin ardından, filmlere duyulan ilgi ve alkış süreleri merak edilse de bu yıl uygulamanın değiştiği öğrenildi

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da yıldızlarla dolu kırmızı halı geçitlerine ev sahipliği yapıyor. Sinemanın kalbinin attığı Fransız şehrinde, festivalin üçüncü günü yine coşkulu geçti.

        Dün, Cannes'da İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği 'Histoires Parallèles' (Paralel Öyküler) filminin prömiyeri yapıldı.

        Fransa'da çekilen filmin başrol oyuncuları Virginie EfiraVincent Cassel ve Isabelle Huppert'ın hazır bulunduğu galada, oyuncular ve teknik ekip kırmızı halıda basına poz verdi.

        Dün Cannes'da aynı zamanda Pawel Pawlikowski'nin hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlendiği 'Fatherland' filminin ilk gösterimi yapıldı.

        Son birkaç yıldır, sinema sektörü yayın organları festivaldeki ayakta alkışların süresini tutuyordu. Muhabirler, film sonrası salonda alkışlar devam ederken telefonlarındaki kronometreyi çalıştırıp süre tutuyordu. Bu da farklı yayın organlarında farklı sürelerden bahsedilmesine neden oluyordu. Bu durumun biraz kontrolden çıktığı düşünüldüğünden, bu yıl, bazı yayın organlarının uygulamayı biraz gevşetecekleri ve alkışlar belirli bir süreyi aşmazsa haber yapmayacakları öğrenildi.

        Dünkü kırmızı halının en büyük sürprizlerinden biri, Victoria's Secret meleği olarak tanınan Macar model Barbara Palvin'in hamile olduğunu duyurması oldu. 32 yaşındaki dünyaca ünlü model, 2018'den bu yana birlikte olduğu ve 2023'te evlendiği oyuncu eşi Dylan Sprouse ile hamilelik haberini kırmızı halıda kamuoyuyla paylaştı.

        İşte 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Cannes Film Festivali'nin üçüncü gününden yansıyan renkli anlar...

        Isabelle Huppert, Asghar Farhadi ve Catherine Deneuve

        Demi Moore

        Sophie Desserteaux ve Jérôme Seydoux

        Isabelle Huppert

        Sara Sampaio

        Diane Kruger

        Agatha Maksimova

        Vincent Cassel ve Narah Baptista

        Sandra Hüller

        Demi Moore

        Sara Sampaio

        Ruth Negga

        Aïdan Djouadi ve Ella Bedoucha

        Demi Moore

        Virginie Efira

