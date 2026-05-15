        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti | Son dakika haberleri

        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti

        Manisa'da acı bir olay yaşandı. Kentte kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, iyi haber beklediği hastane bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Şen'in hastaneye yetiştirdiği arkadaşının da yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Manisa'nın sevilen iki esnafı, yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken, yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu.

        İHA'nın haberine göre Manisa'da yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaflar Coşkun Burlu (52) ile yakın arkadaşı Bülent Şen (54), geçirdikleri kalp krizleri sonucu yaklaşık 15 dakika arayla hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için seferber olan Şen'in, hastane bahçesinde fenalaşarak yaşamını yitirmesi şehirde büyük üzüntüye neden oldu.

        Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi.

        Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Coşkun Burlu, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedyeyle acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın iki arkadaşın yaklaşık 15 dakika arayla yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.

        "İKİSİNİ DE KURTARAMADIK"

        Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Neslim Yağlı, yaşanan acı olayı şu sözlerle anlattı: "İlk olarak Coşkun Burlu saat 01.30 sıralarında ambulansla hastanemize getirildi. Acil serviste müdahalesi sürerken bahçede bir bayılma vakası olduğu bilgisi geldi. Olay yerine gittiğimizde fenalaşanın, Coşkun Burlu'nun yakın arkadaşı Bülent Şen olduğunu öğrendik. İki arkadaş aynı anda kırmızı alanda hayata döndürülmeye çalışıldı ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef ikisini de kaybettik. Ailelerine başsağlığı diliyoruz."

        AYNI CAMİDEN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Evli ve ikişer çocuk babası olan Coşkun Burlu ile Bülent Şen için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay, oda başkanları, eğitim camiası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı öncesi konuşan İmam Adem Karakuş, "Merhum Bülent Şen, en yakın arkadaşı olan merhum Coşkun Burlu'ya yardım etmek için mücadele etti. Onun acısına dayanamadı. Allah, dünyada birbirini çok seven bu iki kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin" dedi. Cami avlusunu dolduran kalabalığın gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından iki yakın dostun cenazesi omuzlarda taşınarak Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu

        Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı, hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
