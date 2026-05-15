4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
Adana'da, "kasten öldürme" suçundan 4 yıldır aranan firari şüpheli, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı. Takibe alınan kamyon durdurulurken, operasyon anı nefes kesti
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:43 Güncelleme:
Adana'da edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Karataş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" ARANIYORDU
Ekipler, "Kasten Öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 2021 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin Karataş ilçesinde olduğunu belirledi.
DRON İLE TAKİBE ALINIP YAKALANDI
Şüphelinin içinde bulunduğu kamyon, jandarmaya ait dron ile havadan takibe alındı. Bir süre izlenen araç, düzenlenen operasyonla durduruldu. Operasyonda firari şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Yakalanan şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ