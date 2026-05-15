Fenerbahçe için Tzolakis iddiası!
Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek olan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldı.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen ve 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Son olarak İtalya basını, sarı-lacivertliler için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.
Europacalcio'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Olympiakos'un Yunan milli kalecisi Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldı.
Haberde; sarı-lacivertli kulübün Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kaleci için 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabileceği belirtildi.
Olympiakos'ta son yıllarda sergilediği performansla beğeni toplayan Yunan file bekçisine Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edildi.
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen liderlik vasıflarıyla ön plana çıkan Tzolakis, 2024 yılında Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekmişti.
Bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Yunan kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.