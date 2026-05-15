Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sihirli Annem sinemada, Nazan Öncel sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Sihirli Annem sinemada, Nazan Öncel sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Sihirli Annem: Periler Okulu ve Moda öne çıkarken; tiyatro sahnesinde Bozkır ile Hey Gidi Günler dikkat çekiyor. Müzikte Patti Smith ve Nazan Öncel izleyiciyle buluşurken, Ayşe Fıçıcıoğlu'nun Mükemmel Kaos adlı sergisi sanatseverleri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında maceradan drama, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.

        1986 yapımı Top Gun ve onun devam hikâyesi olan Top Gun: Maverick, şimdi tekrar sinemalarda...

        Fanilerin hafızasının silinmesiyle birlikte Periler Okulu’nda başlayan yeni maceraları konu alan Sihirli Annem: Periler Okulu, sihir ve eğlence dolu hikayesiyle sinemaseverleri bekliyor.

        Platonik bir aşkın karanlık bir saplantıya dönüşmesini konu alan Saplantı (Obsession), çok istenilen bir dileğin gerçekleşmesinin ardından kontrolden çıkan olayları beyazperdeye taşıyor.

        Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in başrollerinde yer aldığı Moda (Couture), Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarına odaklanıyor.

        REKLAM

        TİYATRO

        Toplumsal baskı, güç arzusu ve bireyin kimlik arayışını sahneye taşıyan Doğukan Polat’ın tek kişilik oyunu Bozkır, 16 Mayıs Kartal Sanat Tiyatrosu’nda, 18 Mayıs Claphall’da sahnede…

        Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin anılar, şarkılar ve seyirciyle kurdukları interaktif anlatıyla sahneye taşıdığı Hey Gidi Günler, 21 Mayıs’ta Duru Tiyatro’da…

        KONSER

        Rock müziğin efsanevi isimlerinden Patti Smith, 17 Mayıs’ta İstanbul Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.

        Nazan Öncel, 17 Mayıs Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.

        SERGİ

        Ayşe Fıçıcıoğlu’nun kişisel sergisi Mükemmel Kaos, 15-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salon’da ziyaret edilebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.(DH...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Kaleye sürpriz iddia!
        Kaleye sürpriz iddia!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?