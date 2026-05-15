Sihirli Annem sinemada, Nazan Öncel sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta sinemada Sihirli Annem: Periler Okulu ve Moda öne çıkarken; tiyatro sahnesinde Bozkır ile Hey Gidi Günler dikkat çekiyor. Müzikte Patti Smith ve Nazan Öncel izleyiciyle buluşurken, Ayşe Fıçıcıoğlu'nun Mükemmel Kaos adlı sergisi sanatseverleri bekliyor
Bu hafta vizyona giren filmler arasında maceradan drama, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.
1986 yapımı Top Gun ve onun devam hikâyesi olan Top Gun: Maverick, şimdi tekrar sinemalarda...
Fanilerin hafızasının silinmesiyle birlikte Periler Okulu’nda başlayan yeni maceraları konu alan Sihirli Annem: Periler Okulu, sihir ve eğlence dolu hikayesiyle sinemaseverleri bekliyor.
Platonik bir aşkın karanlık bir saplantıya dönüşmesini konu alan Saplantı (Obsession), çok istenilen bir dileğin gerçekleşmesinin ardından kontrolden çıkan olayları beyazperdeye taşıyor.
Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in başrollerinde yer aldığı Moda (Couture), Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarına odaklanıyor.
TİYATRO
Toplumsal baskı, güç arzusu ve bireyin kimlik arayışını sahneye taşıyan Doğukan Polat’ın tek kişilik oyunu Bozkır, 16 Mayıs Kartal Sanat Tiyatrosu’nda, 18 Mayıs Claphall’da sahnede…
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin anılar, şarkılar ve seyirciyle kurdukları interaktif anlatıyla sahneye taşıdığı Hey Gidi Günler, 21 Mayıs’ta Duru Tiyatro’da…
KONSER
Rock müziğin efsanevi isimlerinden Patti Smith, 17 Mayıs’ta İstanbul Bonus Parkorman’da müzikseverlerle buluşacak.
Nazan Öncel, 17 Mayıs Pazar akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.
SERGİ
Ayşe Fıçıcıoğlu’nun kişisel sergisi Mükemmel Kaos, 15-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salon’da ziyaret edilebilir.
Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.