Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyım olarak atanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Yapılan seçimde Özgür Çelik’i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.

REKLAM

“DELEGE İRADESİ SAKATLANDI”

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görülen duruşmaya davacı Özlem Erkan, ve taraf avukatları katıldı. Davacı avukatı İlkay Orhan davalarının kabul edilmesini isteyerek, “Etkin görevde bulunan kişilerin de beyanları esas alınarak CHP İstanbul 38. İl Kongresi ve aynı zamanda 38. İl Kurultayı sırasında delege iradesinin çeşitli menfaatler karşılığı sakatlandığı açık bir şekilde ortadadır” ifadelerini kullandı.

“İSTİNAF’TAN YETKİLİ DEĞİLSİNİZ KARARI ÇIKIYOR”

CHP avukatı Çağlar Çağlayan, “İstanbul İl Kongresine dair başkaca açılmış davalarda verilen yetkisizlik kararlarına karşı yapılan başvurular İstinaf tarafından reddedildi. Haliyle İstinaf’ın son kararları İstanbul Mahkemelerinin yetkisi olmadığı yönünde olduğundan yetkisizlik kararı verilmesini talep ederiz” dedi. Hakim İstinaf’ın kararını anlamaya çalışırken, “Aynı daire bizim dosyamıza yetkilisin demişti. O zaman kendi kararını değiştirdi. Peki dosyalara Ankara’da hangi mahkeme bakacakmış?” diye sorduğunda, Çağlayan cevaben, “Bu kararlar çok yeni, henüz esas almadı” dedi.

ERTELENDİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen kongre davasıyla dosyanın birleştirilmesi talebi gönderilmesine karar verildi. Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi.

TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin görevine devam etmesine karar verildi.