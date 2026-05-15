        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yeğenini arsa için öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Yeğenini sokakta arsa için öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!

        Antalya'da, arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni 40 yaşındaki Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı 63 yaşındaki Ömer A., satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!

        Antalya'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi.

        ARSA SATIŞI TARTIŞMASI ÇIKTI

        Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. (63) arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı.

        Dayısı tarafından öldürülen Amine Bozkurt, 40 yaşındaydı.
        Dayısı tarafından öldürülen Amine Bozkurt, 40 yaşındaydı.

        SİLAHLA 4 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.

        1 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre ileride yürürken yakalandı.

        DAYI VE YENGE GÖZALTINA ALINDI

        Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        "PİŞMANIM" DEDİ

        Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.

        ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

        Diğer yandan otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

