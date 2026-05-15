Son dakika: İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan ve şu an ateşkes sürecinde olan İran Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'yla ilgili durumun karışık olduğunu ve bu duruma bir çözüm aradıklarını söyleyen Arakçi, diplomasiye bir şans vermek için ateşkesi korumaya çalıştıklarını belirtti.

Müzakerelere karşı tarafın gerçekten ciddi olması durumunda devam edeceklerini söyleyen Arakçi, "Amerikalılara hiç güvenmiyoruz. Mevcut müzakere süreci güvensizlik nedeniyle zor bir durumda. Çelişkili mesajlar, müzakerelerde Amerikalıların gerçek niyetleri konusunda bizi temkinli hale getirdi" dedi.

Arakçi, "Bizle savaş halinde olan ülkeler haricinde herkesin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir. Geçiş yapmak isteyen gemiler İran donanmasıyla iletişim kurmalı" ifadesini kullandı.