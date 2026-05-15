Fenerbahçe'de kadro şişti, gözler kiralıktan dönenlerde olacak!
Fenerbahçe, sezon sonunda teknik direktör ayrılığı ve seçim sürecinin yanı sıra şişen kadro problemiyle de karşı karşıya kalacak. Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte takımda 39 futbolcu bulunacak olması, yeni yönetim ve teknik heyeti zorlu bir planlama sürecine sokacak. Özellikle kiralık gönderilen 12 oyuncunun performansı, yaz transfer dönemindeki kararları doğrudan etkileyecek. İşte Fenerbahçe'nin kiralık giden oyuncularının performansları...
Fenerbahçe’de sezonun sona yaklaşmasıyla birlikte gözler kulübün geleceğini şekillendirecek yeni yapılanmaya da çevrildi. Bir sezonu daha şampiyon olamadan tamamlayan sarı-lacivertlilerde önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı, ardından ise olağanüstü seçimli kongre kararı alındı. Başkanlık yarışı ve teknik direktör belirsizliği sürerken, kulübün önündeki en büyük problemlerden biri de şişen oyuncu kadrosu olacak.
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin kadrosunda, kiralıktan dönecek isimlerle beraber toplam 39 futbolcu bulunacak. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği Süper Lig’de A Takım listesine yalnızca 28 futbolcu yazılabiliyor. Bu durum, yeni yönetim ve teknik heyetin sezon başlamadan önce ciddi bir kadro planlaması yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Özellikle yeni teknik direktörün talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarının başlaması beklenirken, mevcut kadroya yeni oyuncuların eklenmesiyle birlikte sayı daha da artabilir. Bu nedenle kiralıktan dönecek futbolcuların performansı ve geleceği büyük önem taşıyor. Yönetimin bazı isimlerle yollarını ayırması, bazı oyuncuları yeniden kiralaması ya da satış listesine koyması gündeme gelebilir.
Geçtiğimiz sezon farklı kulüplerde forma giyen 12 kiralık oyuncunun performansı ise teknik heyetin vereceği kararlar açısından belirleyici olacak. Sarı-lacivertliler, hem ekonomik anlamda rahatlamak hem de kadro mühendisliğini yeniden oluşturmak adına yaz transfer döneminde yoğun bir mesai harcamaya hazırlanıyor.
Peki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon çeşitli takımlara kiraladığı 12 futbolcu gittikleri takımlara ne kadar katkı sağladı?
Sofyan Amrabat (Real Betis)
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, takımıyla toplamda 21 maça çıktı. 1442 dakika süre alan Faslı futbolcu 1 gollük katkı sağladı. Kasım ayında Isco ile yaşadığı pozisyonda geçirdiği ayak bileği sakatlığı, Afrika Uluslar Kupası ve sonrasında geçirdiği operasyon nedeniyle 20'den fazla maç kaçıran Faslı futbolcu, hazır olduğu dönemlerde Pellegrini'nin ilk tercihleri arasında yer aldı.
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda verileceğini söyledi. Elche maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pellegrini, "Sezonu tamamlayacağız ve ardından önce nerede bitirdiğimize, sonra da kadroda hangi değişikliklerin olacağına bakacağız. Bu değişiklikler satın alma, satış ya da sözleşme bitişi gibi farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Bu konu gelecekte konuşulacak ama Amrabat'ın o pozisyonda takıma çok şey kattığına şüphe yok. O bölgede bir uzmana sahip değildik. Marc Roca veya Altimira orada oynayabilir ancak benim için bu çok önemli bir görev." ifadelerini kullandı.
Diego Carlos (Como)
Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diego Carlos, Türkiye'de sadece 5 maça çıktı ve ardından İtalyan ekibi Como'ya kiralandı. Como'da bulduğu şansı değerlendiren Brezilyalı stoper bu sezon 30 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Diego Carlos'un Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
"TAKIMDA KALMAMASI BENİ ÇOK ÜZER"
Tutto Mercato'ya konuşan Como kalecisi Jean Butez, "Diego Carlos'un takımda kalmaması beni çok üzer. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü ve gerçekten çok iri bir oyuncu. Ayrıca Fransızcayı da iyi konuşuyor, çünkü daha önce Fransa'da oynadı. Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.
Ognjen Mimovic (Pafos)
Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun devre arasında yaklaşık 7 milyon euro karşılığında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic'i, yabancı oyuncu kontenjanında yer açamaması nedeniyle aynı dönemde Zenit'e kiralamıştı. Sezonu Rus ekibinde tamamlayan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezonun başında ise düzenli oynayabilmesi için Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı.
Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pafos FC'de transferi UEFA'ya yapılan kadro bildiriminden sonra gerçekleşen Mimovic, Devler Ligi'nde boy gösteremedi. Kıbrıs Ligi, Kıbrıs Kupası ve Kıbrıs Süper Kupası'nda toplamda 26 maça çıkan Sırp futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.
Sırbistan basınından Sportinjo'nun haberine göre; Pafos Fc, Mimovic'in kiralık sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Genç savunmacı sezon tamamlandığında Fenerbahçe'ye geri dönecek. Genç futbolcunun, Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İrfan Can Eğribayat (Samsunspor)
Devre arasında Fenerbahçe'den Samsunspor'a kiralık olarak giden kaleci İrfan Can Eğribayat, yeni takımında sakatlıkların pençesinden kurtulamadı. Samsunspor forması ile sadece 4 maça çıkan İrfan Can, 6 maçı sakatlıkalar nedeniyle kaçırırken 9 maçta ise şans bulamadı.
"İRFAN CAN KONUSUNDA GELGİT YAŞIYORUZ"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den kiraladıkları İrfan Can Eğribayat'ın takımdaki geleceğine ilişkin olarak, ""Fenerbahçe’den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor’da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor." ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder (Beşiktaş)
Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü veremeyen Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-beyazlı takımla 28 maça çıkan Cengiz, 5 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu kağıt üzerinde 9 gollük katkı yapsa da oynadığı maçlarda sık sık eleştirildi. Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek.
Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Fenerbahçe 2023 yazında büyük umutlarla transfer ettiği Dominik Livakovic'i, Ederson transferinin ardından bu sezon başında Girona'ya kiralamıştı. İspanya'da geçirdiği yarım sezonda hiç forma şansı bulamayan Hırvat file bekçisi ara transfer döneminde kiralık sözleşmesini feshederek eski takımı Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu. Dinamo Zagreb'e transferinin ardından düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan Livakovic bu sezon 15 maça çıktı ve 6 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic'in de Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ardından devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, yeni takımıyla 15 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzaladı, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan kontratı 2028 yazına kadar devam ediyor.
Rodrigo Becao (Kasımpaşa)
2023 yaz transfer döneminde Udinese’den 8,3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Rodrigo Becao yaşadığı uzun sakatlıklar sonrasında Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremedi. Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ise İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer aldı. Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralanan Becao, 12 maça çıkarken 1 asistlik katkı sağladı ve 1 kırmızı kart gördü. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bartuğ Elmaz (Karagümrük)
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra çeşitli takımlara kiralanan Bartuğ Elmaz bu sezonun devre arasında ise Fatih Karagümrük'ün yolunu tuttu. Karagümrük formasıyla 16 maça çıkan genç futbolcu 1 gollük katkı sağladı. Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Omar Fayed (Arouca)
Fenerbahçe’ye transfer olduğu 2023-2024 sezonundan beri tek bir maça dahi çıkmayan ve sırasıyla Novi Pazar ve Beerschot'a kiralanan Mısırlı genç oyuncu Omar Fayed bu sezon da kiralık olarak Portekiz ekibi FC Arouca'nın yolunu tuttu. Portekiz ekibiyle sadece 6 maça çıkan Fayed 674 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı veremedi. Fayed'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yiğit Fidan (Pendikspor)
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Pendikspor'a kiraladığı Yiğit Fidan, kiralık olarak gittiği takımda en çok forma şansı bulan oyuncu konumunda. Pendikspor ile 35 maça çıkan genç stoper 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Kariyeri hakkında konuşan Fidan, "Hedefim Fenerbahçe’de oynamak. Oraya hazırlanmaya çalışıyorum. Benim için Türkiye’nin en üst seviyesi orasıdır." ifadelerini kullandı.
Emre Demir (Sakaryaspor)
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sakaryaspor'a kiraladığı Emre Demir de şansını iyi değerlendiren futbolculardan. Genç futbolcu Sakaryaspor formasıyla çıktığı 32 maçta 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.