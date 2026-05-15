Fenerbahçe'de kadro şişti, gözler kiralıktan dönenlerde olacak!

Diego Carlos (Como)

Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diego Carlos, Türkiye'de sadece 5 maça çıktı ve ardından İtalyan ekibi Como'ya kiralandı. Como'da bulduğu şansı değerlendiren Brezilyalı stoper bu sezon 30 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Diego Carlos'un Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"TAKIMDA KALMAMASI BENİ ÇOK ÜZER"

Tutto Mercato'ya konuşan Como kalecisi Jean Butez, "Diego Carlos'un takımda kalmaması beni çok üzer. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü ve gerçekten çok iri bir oyuncu. Ayrıca Fransızcayı da iyi konuşuyor, çünkü daha önce Fransa'da oynadı. Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.