        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi

        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi

        TÜİK verilerine göre; inşaat üretimi, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı. Üretim, Aralık 2022'den beri ilk kez yıllıkta geriledi

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:23 Güncelleme:
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı. İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

        İnşaat üretimi aylık %4,5 azaldı

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.

        AYLIKTA EYLÜL 2022'DEN BERİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

        İnşaat üretimi önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana aylıkta en düşük azalış olarak kaydedildi.

