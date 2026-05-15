İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
TÜİK verilerine göre; inşaat üretimi, martta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı. Üretim, Aralık 2022'den beri ilk kez yıllıkta geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı. İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.
İnşaat üretimi aylık %4,5 azaldı
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.
AYLIKTA EYLÜL 2022'DEN BERİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
İnşaat üretimi önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana aylıkta en düşük azalış olarak kaydedildi.