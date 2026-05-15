İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı. İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İnşaat üretimi aylık %4,5 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.

AYLIKTA EYLÜL 2022'DEN BERİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

İnşaat üretimi önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi. Bu oran, Eylül 2022'den bu yana aylıkta en düşük azalış olarak kaydedildi.