        Haberler Dünya İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi | Dış Haberler

        İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi

        İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife cevap verdiğini ve Washington'un özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürerek İran'ın teklifini reddettiğini bildirdi.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:51 Güncelleme:
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"

        Tehran Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran'ın Pakistan üzerinde ABD'ye ilettiği yazılı teklife yanıt verdi.

        İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

        ABD'nin ise İran'ın teklifini reddettiği ve özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

        İran, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu.

        İran da 10 Mayıs'ta kendi şartlarını içeren yeni teklifini ABD'ye iletilmek üzere Pakistan'a göndermişti.

        Trump, İran'ın teklifini "yanıtlarını beğenmedim" diye yorumlamış ve saldırı tehditlerini yinelemişti.

        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İddia: Otobüs şoförü uyudu... Kapı koptu muavin uçtu!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaleye sürpriz iddia!
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
