İstanbul Kadıköy'de geçen yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından Ankara'da, Hakan Çakır, 'çocuk katiller' tarafından hayattan koparıldı. Bu olayı, İstanbul’un Güngören ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan yaşamını yitirmesi izledi.

4. KARA HABER: ABDULBAKİ DEMİREL

Atlas Çağlayan cinayetinin üzerinden 4 ay geçmişti ki 4. kara haber İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden geldi. Muratçeşme Mahallesi'nde, 10 Mayıs Pazar günü kan donduran olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetti; S.I.'nın (15) ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırganlar E.B. ve M.A.D., olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Abdulbaki Demirel ise Güzelce'deki yeni mezarlıkta toprağa verildi.

"ÖLÜMCÜL YERLERİNE 17 BIÇAK VURUYOR"

Talihsiz gencin ağabeyi Murat Demirel konuştu: "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Tartışma çıkmış. Tartışmada sonra da bıçakla hunharca saldırmışlar. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. 17 tane bıçak darbesi yiyen bir insanın yaşaması imkansız. Bizim canımız da çok yanıyor.

"ÇOCUKLAR SİLAH, BIÇAK TAŞIYOR"

Canımız gitti ama başkalarının canının yanmasını istemiyoruz. Bıçaklayanlar 2 kişiymiş. Yanındaki arkadaşının da hastanede tedavisi devam ediyor. Lütfen ülkemizdeki emniyeti arttırsınlar. Çocuklar üzerlerinde silah ve bıçak taşıyor. Taşımaması için bir kanun çıkarsınlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bu çocukların bir eğitim alması okulda okuması lazım.

"UYUŞTURUCU ALIP CANAVAR OLUYORLAR"

O yaştaki çocuklar belinde bıçak ve silahla geziyor. Adam öldürüyor. Biliyor zaten adam öldüreceğim benim yaşım ufak çıkacağım ondan sonra kabadayılık dışarıda gezeceğim diyor. O mantıkla adam öldürüyorlar. Zaten uyuşturucu almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu içiyor ondan sonra canavar oluyor."

"AHMET MİNGUZZİ VE BENİM KARDEŞİM"

Ağabey Demirel şöyle devam etti: "Faillerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Vicdan sahibi insanlar değil. Biz bu tarz olayların yaşanmasını istemiyoruz. Gençler, eğitim alsın önü açılsın. Ahmet Minguzzi, benim kardeşim, bunlara benzer bir sürü olay oluyor. Her sene kaç bin tane çocuk ölüyor. Öldürenler ya büyük insanlar oluyor ya yaşıtları oluyor. Zaten ülkede çeteleşme almış başını gidiyor. Çocuğun cebine 100 bin lira para koy gidip insan öldürüyor. Bu olayın peşini bırakmasınlar" diye konuştu.

"AİLESİ GELİP ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Baba Cevdet Demirel ise şunları söyledi: "Caniler 3-5 yılda dışarı çıkmasınlar. Canlı bomba ya da silahşör gibi gezmesinler. Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler.

"OĞLUM MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞMIŞ"

Pazar günü çocuklar gelmiş toplanmışlar. Sigara ve para istemişler benim oğlum da sigara içmiyorum param da yok demiş. Önceki çocukla husumetleri varmış. Bir iki bıçak sallamışlar ona. Bizim çocuk da müdahale etmeye çalışmış. Oğlum kaçmaya çalışmış, diğeri de arkadan kovalayıp 17 bıçak darbesi savurmuş. Bu canilik ve insanlık dışı.

"ŞİKAYETİNİ GERİ AL SENİ KATLEDERİZ"

Umarım başka canlar yanmaz ve yeni kanunlar gelir. Yasemin Hanım da geldi bize destek oldu. Caniler dışarı çıkamasınlar. Başka canlar yanmasın. Okul terörleri bitsin. Çocuklar güvende değil. Çocuklara şiddet filmlerini tiktoku yasaklamıyorlar. Oğluma bunu yapan aileyi Allah'a havale ediyorum. Bu olaya yardım yataklık eden herkes yaşadığımız acıyı yaşasın. Beni tehdit ediyorlar telefonda. Mesaj atıyorlar. Mesajda 'şikayetini geri almazsan seni katlederiz' yazdılar."