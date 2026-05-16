Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un, takımdan ayrılma kararı aldığı ve ay sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı iddia edildi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın teknik direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.
71 yaşındaki Portekizli teknik direktörün bu kararını kulüp yöneticilerine ilettiği belirtildi.
2 MAÇTA 2 KUPA ALABİLİR
Deneyimli teknik adam, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Gamba Osaka'yı yenmesi halinde kupaya uzanacak. Ligde de son maçta Damac'ı mağlup etmesi durumunda ligi de göğüsleyecek.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK"
Haberin detaylarında Jorge Jesus'un mayıs ayının sonunda Lizbon'da Fenerbahçe ile görüşeceği yer aldı.
KARİYERİNİN EN YÜKSEK ÜCRETİ!
Al Hilal döneminde Jorge Jesus'un yıllık 15 milyon Euro kazandığı ve sarı-lacivertlilerin bu ücretin üzerine çıkabileceği aktarıldı.