        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'un, takımdan ayrılma kararı aldığı ve ay sonunda Fenerbahçe ile masaya oturacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 00:04 Güncelleme:
        1

        Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın teknik direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        TAKIMDAN AYRILMA KARARI ALDI

        Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

        3

        71 yaşındaki Portekizli teknik direktörün bu kararını kulüp yöneticilerine ilettiği belirtildi.

        4

        2 MAÇTA 2 KUPA ALABİLİR

        Deneyimli teknik adam, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Gamba Osaka'yı yenmesi halinde kupaya uzanacak. Ligde de son maçta Damac'ı mağlup etmesi durumunda ligi de göğüsleyecek.

        5

        "FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK"

        Haberin detaylarında Jorge Jesus'un mayıs ayının sonunda Lizbon'da Fenerbahçe ile görüşeceği yer aldı.

        6

        KARİYERİNİN EN YÜKSEK ÜCRETİ!

        Al Hilal döneminde Jorge Jesus'un yıllık 15 milyon Euro kazandığı ve sarı-lacivertlilerin bu ücretin üzerine çıkabileceği aktarıldı.

        7

        Bu sezon 47 maçta 39 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Jorge Jesus, Al Nassr'da 2.53 puan ortalaması tutturdu.

        8

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli hoca, 53 maçta 2.23 ortalama tutturmuştu.

        9
        Galatasaray'dan dört dörtlük kutlama!
