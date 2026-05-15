Yabancı geri döndü, gayrimenkulde cari açık kapandı
2025'te cari açık veren gayrimenkul, 2026'nın ilk çeyreğinde toparlandı. Ocak-Mart döneminde yabancıların gayrimenkul alımı 636 milyon dolar, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı ise 620 milyon dolar oldu. Gayrimenkul, ilk çeyrekte 16 milyon dolar fazla verdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 146 milyon dolar açık verilmişti
TCMB, mart ayına dair Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.
2025'te cari açık veren gayrimenkul kalemi, 2026'ya toparlanarak başladı.
Yılın ilk çeyreğinde Türklerin yurt dışından gayrimenkul edinimi, geçen yıla göre yüzde 10,5 arttı ve 620 milyon dolar oldu. Yabancıları Türkiye'den gayrimenkul alımı ise yüzde 53,25 artarak 636 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda gayrimenkul kalemi, 16 milyon dolar fazla verdi. Geçen yıl aynı dönemde 146 milyon dolar açık verilmişti.
YURT DIŞINDAN GAYRİMENKUL ALIMINDA YENİ REKOR
Cari açık pozisyonunda çıkılsa da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı üst üste 4. yılda da rekor kırdı. 2023'ün ilk çeyreğinde 356 milyon dolar olan alım miktarı, 2024'te 479 milyon dolar, 2025'te 561 milyon dolar, 2026'da ise 620 milyon dolara yükseldi.
KONUT VE İŞ YERİ SAYISI AZALDI, GELEN PARA ARTTI
Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı maddi olarak artsa da konut ve iş yeri satış sayıları geriledi. Yani daha değerli gayrimenkullere yönelim oldu.