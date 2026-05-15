Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.339,76 %-2,08
        DOLAR 45,5448 %0,25
        EURO 53,0576 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.662,45 %-1,93
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 112,89 %-7,44
        BITCOIN 79.135,00 %-2,78
        GBP/TRY 60,8434 %-0,30
        EUR/USD 1,1628 %-0,35
        BRENT 108,20 %2,35
        ÇEYREK ALTIN 10.893,11 %-1,93
        Haberler Ekonomi Emlak Yabancı geri döndü, gayrimenkulde cari açık kapandı

        Yabancı geri döndü, gayrimenkulde cari açık kapandı

        2025'te cari açık veren gayrimenkul, 2026'nın ilk çeyreğinde toparlandı. Ocak-Mart döneminde yabancıların gayrimenkul alımı 636 milyon dolar, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı ise 620 milyon dolar oldu. Gayrimenkul, ilk çeyrekte 16 milyon dolar fazla verdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 146 milyon dolar açık verilmişti

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı geri döndü, açık kapandı

        TCMB, mart ayına dair Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.

        2025'te cari açık veren gayrimenkul kalemi, 2026'ya toparlanarak başladı.

        Yılın ilk çeyreğinde Türklerin yurt dışından gayrimenkul edinimi, geçen yıla göre yüzde 10,5 arttı ve 620 milyon dolar oldu. Yabancıları Türkiye'den gayrimenkul alımı ise yüzde 53,25 artarak 636 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda gayrimenkul kalemi, 16 milyon dolar fazla verdi. Geçen yıl aynı dönemde 146 milyon dolar açık verilmişti.

        Tarih Yabancıların Türkiye'den alımı Türklerin yurt dışından alımı
        2017 ilk çeyrek 1061 131
        2018 ilk çeyrek 1087 77
        2019 ilk çeyrek 1328 45
        2020 ilk çeyrek 1156 79
        2021 ilk çeyrek 1101 61
        2022 ilk çeyrek 1069 98
        2023 ilk çeyrek 1370 356
        2024 ilk çeyrek 796 479
        2025 ilk çeyrek 415 561
        2026 ilk çeyrek 636 620
        Rakamlar milyon dolar cinsinden

        YURT DIŞINDAN GAYRİMENKUL ALIMINDA YENİ REKOR

        Cari açık pozisyonunda çıkılsa da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı üst üste 4. yılda da rekor kırdı. 2023'ün ilk çeyreğinde 356 milyon dolar olan alım miktarı, 2024'te 479 milyon dolar, 2025'te 561 milyon dolar, 2026'da ise 620 milyon dolara yükseldi.

        KONUT VE İŞ YERİ SAYISI AZALDI, GELEN PARA ARTTI

        Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı maddi olarak artsa da konut ve iş yeri satış sayıları geriledi. Yani daha değerli gayrimenkullere yönelim oldu.

        Zaman Konut İş yeri Toplam
        2017 ilk çeyrek 4628 213 4841
        2018 ilk çeyrek 5749 239 5988
        2019 ilk çeyrek 10580 585 11165
        2020 ilk çeyrek 11886 632 12518
        2021 ilk çeyrek 10682 716 11398
        2022 ilk çeyrek 15353 902 16255
        2023 ilk çeyrek 11634 493 12127
        2024 ilk çeyrek 6144 372 6516
        2025 ilk çeyrek 4892 282 5174
        2026 ilk çeyrek 4165 314 4479
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu

        Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı, hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?