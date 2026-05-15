Yabancı geri döndü, gayrimenkulde cari açık kapandı

TCMB, mart ayına dair Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı.

2025'te cari açık veren gayrimenkul kalemi, 2026'ya toparlanarak başladı.

Yılın ilk çeyreğinde Türklerin yurt dışından gayrimenkul edinimi, geçen yıla göre yüzde 10,5 arttı ve 620 milyon dolar oldu. Yabancıları Türkiye'den gayrimenkul alımı ise yüzde 53,25 artarak 636 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda gayrimenkul kalemi, 16 milyon dolar fazla verdi. Geçen yıl aynı dönemde 146 milyon dolar açık verilmişti.

Tarih Yabancıların Türkiye'den alımı Türklerin yurt dışından alımı 2017 ilk çeyrek 1061 131 2018 ilk çeyrek 1087 77 2019 ilk çeyrek 1328 45 2020 ilk çeyrek 1156 79 2021 ilk çeyrek 1101 61 2022 ilk çeyrek 1069 98 2023 ilk çeyrek 1370 356 2024 ilk çeyrek 796 479 2025 ilk çeyrek 415 561 2026 ilk çeyrek 636 620 Rakamlar milyon dolar cinsinden

YURT DIŞINDAN GAYRİMENKUL ALIMINDA YENİ REKOR

Cari açık pozisyonunda çıkılsa da Türk vatandaşlarının yurt dışından gayrimenkul alımı üst üste 4. yılda da rekor kırdı. 2023'ün ilk çeyreğinde 356 milyon dolar olan alım miktarı, 2024'te 479 milyon dolar, 2025'te 561 milyon dolar, 2026'da ise 620 milyon dolara yükseldi.

KONUT VE İŞ YERİ SAYISI AZALDI, GELEN PARA ARTTI

Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı maddi olarak artsa da konut ve iş yeri satış sayıları geriledi. Yani daha değerli gayrimenkullere yönelim oldu.