        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay: Necati bir umut evlenmemizi bekliyor - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay: Necati bir umut evlenmemizi bekliyor

        Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularını kendisine has üslubuyla yanıtladı; "Geçen Necati sordu 'Biz ne zaman evleneceğiz?' diye. 'Aman bakarız' dedim"

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:17 Güncelleme:
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2020 yılında ilk kişisel sergisini açan Nurgül Yeşilçay, bu yıl altıncısı düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında dört özel seçkisiyle sanatseverlerle buluştu.

        Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarda yer alan Yeşilçay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Valla çok heyecanlıyım, büyük ve güzel bir organizasyon. Ben bunları 2020'de yaptım" dedi.

        "EL ALEMİ DÜŞÜNE DÜŞÜNE 50 YAŞINA GELDİK"

        Sanata olan ilgisinin gençlik dönemlerine dayandığını belirten Nurgül Yeşilçay, yıllarca içindeki isteği bastırdığını ifade etti. Yeşilçay, "Lisede aldığım resim eğitimi var. Çok resim yapardım ama hep 'El alem ne der' diye düşünürdüm. Çok korkuyordum. gücümü topladım, düşündüm taşındım, sergiyi açtım. Sonra pandemi oldu, kapattım. El alemi düşüne düşüne 50 yaşına geldik" ifadelerini kullandı.

        Sosyal medyayı aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayımlayan oyuncu, influencer'lıkla ilgili sorulara ise "Onu çok seviyorum. Her şeyi paylaşıyorum. Sosyal medya çok güzel bir yer; sana karışan yok, yönetmen yok, senarist yok. Ben böyle devam ederim" dedi.

        "İSTANBUL'U HİÇ ÖZLEMEMİŞİM"

        Öte yandan geçtiğimiz yıl İstanbul'dan ayrılıp İzmir'in bir köyüne yerleşen ve zaman zaman İstanbul'a gelen Nurgül Yeşilçay, "Hiç özlememişim ya... Trafiğinizi, havanızı hiç özlememişim. Ama çalışmaya geleceğiz tabii ki. Çalışmak güzel fakat buraya gelene kadar bile sabahtan beri trafikte kaldım diye konuştu.

        "GENÇKEN BİR ŞEYİ KAÇIRACAKMIŞIM HİSSİ VARDI"

        İstanbul'dan taşınma kararının bir anda gelişmediğini söyleyen Yeşilçay, gençlik yıllarındaki heyecanını "İstanbul'la çok büyük aşk yaşıyorduk. Gençken bir şeyi kaçıracakmışım hissi vardı. Yeni bir mekân açılsa hemen görmek isterdim" sözleriyle anlattı.

        Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat hakkında da konuşan Nurgül Yeşilçay, "O çok iyi bir oyuncu. Videolarımızda da çok iyi oynuyor. Her şeyin okulunu okumuş bir çocuk ama çocukluğundan beri sette büyüdüğü için set ortamını hiç sevmiyor" dedi.

        "ÜNLÜ OLMAK KOLAY OYUNCU OLMAK ZOR"

        Eski ve yeni nesil oyuncular arasında da bir değerlendirme yapan Yeşilçay, "Eskiden çok zordu, şimdi basitleşti. Bence ünlü olmak kolay, oyuncu olmak zor" dedi.

        Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, evlilik sorularına esprili bir yanıt verdi. Oyuncu, "Sahiden o durum ne oldu? Geçen Necati sordu 'Biz ne zaman evleneceğiz?' diye. 'Aman bakarız' dedim. Bir umutla bekliyor. Evlenebiliriz, o da olabilir" ifadelerini kullandı.

        Yeşilçay, büyük bir düğün planı yapıp yapmadıkları yönündeki soruya ise "Ben herkese söylüyorum; siz yapın, ben imza atmaya gelirim diye. Çünkü organizasyon yapamam, çok yorucu. Hayırlısı olsun diyelim" cevabını verdi.

        benim kız 9/8'lik hastası

        26 Nisan'da kızı Karya'nın dünyaya geldiğini duyuran Ceyhun Fersoy, bebeği ile eğlenceli dansını "Benim kız 9/8'lik hastası" notuyla paylaştı  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
