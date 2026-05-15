İşte Taste Atlas'a göre en iyi Türk yemekleri
Taste Atlas, en iyi Türk yemeklerini sıraladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi kalamar tava oldu
Geleneksel tarifler ile otantik restoranları öne çıkaran gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla hazırladığı 'en iyi Türk yemekleri' listesini güncelledi. Türkiye'nin dört bir yanından lezzetlerin yer aldığı listede ilk sırayı kalamar tava aldı.
İkinci sırada Erzurum mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Oltu cağ kebabı bulunurken, üçüncü sıraya ise Antakya künefesi yerleşti.
İlk 20'de yer alan diğer lezzetler arasında beyran çorbası, Afyon sucuğu, mantı, piliç Topkapı gibi lezzetler dikkat çekti.
İlk 50'ye giren lezzetler şöyle:
1- Kalamar tava
2- Oltu cağ kebabı
3- Antakya künefesi
4- Beyran
5- Afyon sucuğu
6- Fıstıklı sarma
7- Hünkarbeğendi
8- Piliç Topkapı
9- Mercimek çorbası
10- Bal kaymak
11- Paçanga böreği
12- Maraş dondurması
13- Islama köfte
14- Mantı
15- Lahmacun
16- Tantuni
17- Etli ekmek
18- Fırın sütlaç
19- Sarma
20- Tulum peyniri
21- Ispanaklı yumurta
22- Ekmek ve zeytinyağı
23- Humus
24- Gözleme
25- Domates çorbası
26- Piyaz
27- Haydari
28- İrmik helvası
29- Karnıyarık
30- Kelle paça çorbası
31- Kokoreç
32- İç pilav
33- Lavaş
34- Menemen
35- Kuymak
36- Dil peyniri
37- Ramazan pidesi
38- Kayseri yağlaması
39- Kabak mücveri
40- Yufka
41- Çılbır
42- Mihaliç peyniri
43- Kısır
44- Yumurtalı pide
45- Kadayıf dolması