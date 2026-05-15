Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İlk sıra şaşırttı! İşte Taste Atlas'a göre en iyi Türk yemekleri

        İşte Taste Atlas'a göre en iyi Türk yemekleri

        Taste Atlas, en iyi Türk yemeklerini sıraladı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listenin birincisi kalamar tava oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geleneksel tarifler ile otantik restoranları öne çıkaran gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarıyla hazırladığı 'en iyi Türk yemekleri' listesini güncelledi. Türkiye'nin dört bir yanından lezzetlerin yer aldığı listede ilk sırayı kalamar tava aldı.

        2

        İkinci sırada Erzurum mutfağının öne çıkan lezzetlerinden Oltu cağ kebabı bulunurken, üçüncü sıraya ise Antakya künefesi yerleşti.

        3

        İlk 20'de yer alan diğer lezzetler arasında beyran çorbası, Afyon sucuğu, mantı, piliç Topkapı gibi lezzetler dikkat çekti.

        İlk 50'ye giren lezzetler şöyle:

        4

        1- Kalamar tava
        2- Oltu cağ kebabı
        3- Antakya künefesi
        4- Beyran
        5- Afyon sucuğu

        5

        6- Fıstıklı sarma
        7- Hünkarbeğendi
        8- Piliç Topkapı
        9- Mercimek çorbası
        10- Bal kaymak

        6

        11- Paçanga böreği
        12- Maraş dondurması
        13- Islama köfte
        14- Mantı
        15- Lahmacun

        7

        16- Tantuni
        17- Etli ekmek
        18- Fırın sütlaç
        19- Sarma
        20- Tulum peyniri

        8

        21- Ispanaklı yumurta
        22- Ekmek ve zeytinyağı
        23- Humus
        24- Gözleme
        25- Domates çorbası

        9

        26- Piyaz
        27- Haydari
        28- İrmik helvası
        29- Karnıyarık
        30- Kelle paça çorbası

        10

        31- Kokoreç
        32- İç pilav
        33- Lavaş
        34- Menemen
        35- Kuymak

        11

        36- Dil peyniri
        37- Ramazan pidesi
        38- Kayseri yağlaması
        39- Kabak mücveri
        40- Yufka

        12

        41- Çılbır
        42- Mihaliç peyniri
        43- Kısır
        44- Yumurtalı pide
        45- Kadayıf dolması

        13

        46- Kalburabastı
        47- İncir uyutması
        48- Çerkez tavuğu
        49- Acuka
        50- Afyon pastırması

        *Görseller İHA, DHA, AA ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız ismi Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti