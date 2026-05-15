Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu şehir ortak hafızamızın abidesi. Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Türkistan Zirvesi'nde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini çok isabetli biliyorum. Dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonu büyük önem taşıyor. Teknolojide işbirliğimiz artmalı.

Dijital gelişmişlikte de adaletin sağlanması önemli. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dikkatle takip edilmelidir. Siber güvenlik alanında da işbirliğini daha ileriye sağlamayı hedefliyoruz.

Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin değerini bir kez daha ortaya koymuştur. İstişare mekanizmalarımızı güçlendirmeliyiz.

Hürmüz Boğazı merkezi krizinin gösterdiği üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri önceliğimiz olmaya devam edecek. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında iş birliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.

Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayii konulu toplantıların düzenli olarak gerçekleşmesini temenni ediyoruz."