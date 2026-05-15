ŞAMPİYONLUK SAHNESİ HAZIR

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun bitmesine bir hafta kala mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasını kaldıracak. Binlerce Sarı-kırmızılı taraftarın RAMS Park'ta tribünleri tıklım tıklım dolduracağı dev organizasyon öncesi tüm detaylar ve HT Spor Şampiyonluk özel yayını haberimizde...
Galatasaray'dan, "DÜĞÜN VAR, DERNEK VAR HAYKIRSIN HERKES!" şeklinde paylaşım geldi.
Saha içi paketi satın alan taraftarımız, kendileri için ayrılan özel alanda şampiyonluk kutlamasını izleyebilecek, Solo Il Gala Osimhen Box ile Galatasaray Domin4syon Tişörtünü ücretsiz olarak alabilecek.
19.05’te ise kutlamaların startı verilecek. Futbolcular seçtikleri şarkılarla birlikte sahneye doğru ilerleyecek ve ardından kupa törenine geçilecek. Bu kez konser yerine DJ performansı olacak ve saat 22.00’de kutlamaların bitirilmesi planlanıyor.
Organizasyon saat 15.00’te Galatasaray Lisesi’nden kalkacak otobüsle başlayacak. Üstü açık otobüste futbolcular taraftar ve eskortlarla birlikte stada doğru ilerleyecek. 18.00’de stattaki program başlayacak.
