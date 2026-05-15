        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray kupa töreni

        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonun bitmesine bir hafta kala mutlu sona ulaşan sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasını kaldıracak. Binlerce Sarı-kırmızılı taraftarın RAMS Park'ta tribünleri tıklım tıklım dolduracağı dev organizasyon öncesi tüm detaylar ve HT Spor Şampiyonluk özel yayını haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:35 Güncelleme:
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor

        ŞAMPİYONLUK SAHNESİ HAZIR

        Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağını sahnenin görselini paylaştı.

        GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

        Galatasaray'dan, "DÜĞÜN VAR, DERNEK VAR HAYKIRSIN HERKES!" şeklinde paylaşım geldi.

        PROGRAM İÇERİĞİ

        19.05’te ise kutlamaların startı verilecek. Futbolcular seçtikleri şarkılarla birlikte sahneye doğru ilerleyecek ve ardından kupa törenine geçilecek. Bu kez konser yerine DJ performansı olacak ve saat 22.00’de kutlamaların bitirilmesi planlanıyor.

        KUTLAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Organizasyon saat 15.00’te Galatasaray Lisesi’nden kalkacak otobüsle başlayacak. Üstü açık otobüste futbolcular taraftar ve eskortlarla birlikte stada doğru ilerleyecek. 18.00’de stattaki program başlayacak.

        ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda fırtına gibi esen Galatasaray, bitime haftalar kala ilan ettiği 26. şampiyonluğunu dev bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor.

