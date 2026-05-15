        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok

        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e verdiği röportajda bütçe hedefinin hâlâ erişilebilir olduğunu belirtti. Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını ifade etti

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 16:36
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok

        Bakan Şimsek, Bloomberg’e verdiği röportajda yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirirken, ekonomi yönetiminin gelecek dönem planlamaları hakkında soruları yanıtladı.

        Eşel mobilin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyleyen Şimşek, "İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık 31.9’u gerçekleşti" dedi. Vergi gelirlerinin de aynı dönemde %55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin yüzde 31,6’sına ulaşıldığını söyledi.

        İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 4 ayda yüzde 3 gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşacağına işaret eden Şimşek, "Biz açığı yüzde 3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa yüzde 4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız yüzde 3,5 civarında tutmak için olacak" değerlendirmesini yaptı.

        "Yeni vergi çalışmamız yok"

        Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, "İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir" dedi.

        Şimşek, hükümetin gündeminde eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükü tolere edecek yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, "Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok" yanıtını verdi.

        Beklentileri aşan mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından maliye politikası ayağında yönetilen-yönlendirilen fiyatlarla ilgili yıl ortasında yeni bir politika belirlenip belirlenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Bu fiyatlarda enflasyon hedefleriyle tutarlı kalmayı sürdüreceklerinin altını çizen Şimşek, "Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

        "Altın dışında dövize talep yok"

        Şimşek, "Son günlerde dolar kurundaki artışın bir kademe hızlanması dövize olan talepte artışa mı işaret ediyor, bu politikada bir değişiklik var mı?" sorusu üzerine de politikalarının değişmediğinin altını çizdi. Şimşek, "Savaş döneminden sonra vatandaşlar nette 610 milyon dolar satmış. Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep oldu. Ama euro, dolar anlamında bir talep yok. Geçmiş şoklara oranla, altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı. Ama şunu da sormak gerekiyor, bu program olmasa bu kur nerede olurdu?" diye ekledi.

