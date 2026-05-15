        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya haberleri: Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü | Son dakika haberleri

        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü

        Antalya'da eski çalışan Bünyamin T., 150 bin liralık alacağı nedeniyle telefonda tartıştığı Sebahattin Küpeli'yi 4 yerinden bıçakladı. Kurban harçlığı kazanmak için İzmir'den Antalya'ya geldiği öğrenilen Küpeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Bünyamin T. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:43
        Antalya'da işverenden 150 bin liralık alacağı olan eski çalışan Bünyamin T. tarafından çıkan tartışmada öldürülen Sebahattin Küpeli'nin (65), kurbanlık parası kazanmak için İzmir'den Antalya'ya geldiği ortaya çıktı.

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Bünyamin T., 150 bin TL alacağı için yanında çalıştığı asfalt işleri yapan B.D.'yi aradı. Bünyamin T., B.D.'ye ulaşamayınca aynı iş yerinde çalışan ve B.D.'nin akrabası Sebahattin Küpeli ile telefonda iletişime geçti.

        Bünyamin T., Küpeli'yle telefonda tartışıp, küfürleşerek olayın yaşandığı yere gitti. Bünyamin T., burada da Küpeli'yle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi ile Bünyamin T., aracından bıçağı alarak Küpeli'ye saldırdı.

        4 BIÇAK DARBESİ

        Arbede sırasında Bünyamin T., Küpeli'yi sol omuz, sol kol, sol yanak ve kafa arkasından bıçakladı. Küpeli de demir çubukla, sopayla Bünyamin T.'nin başına vurdu. Küpeli, aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, kurtarılamadı.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin T.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Bünyamin T., tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne, ardından emniyete götürüldü.

        "SÖYLEYİN KİMSENİN HAKKINI YEMESİN"

        Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Bünyamin T., sabah saatlerinde ilk olarak sağlık kontrolüne, ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıkartıldığı esnada "Cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusuna Bünyamin T., "B.D.'ye söyleyin kimsenin hakkını yemesin. Çalışan insanların parasını vermiyor. 5 aydır çalışıyorum, para almıyorum. Boğazıma kadar getirdiler. Pişmanım tabii ki" dedi.

        Bünyamin T.'nin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği de öğrenildi.

        "ŞİRKETTEN ALACAĞI YÜZÜNDEN BABAMI KATLEDİYOR"

        Hayatını kaybeden Küpeli'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İsrafil Küpeli tarafından morgdan alındı. Oğul Küpeli'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

        İsrafil Küpeli, babasının 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldiğini söyledi. Küpeli, "Babam çalıştığı şirkette başka bir çalışanla şirketin alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyor. Daha sonra babamın olduğu yere gidiyor ve orada bıçakla babamı katlediyor.

        Sırtından, boynundan, karnından, her yerinden bıçaklamış ve bırakmış. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu vahşi bir cinayet, normal bir şey değil. Şirketten alacağı yüzünden neden babamı katlediyor?

        "KURBAN HARÇLIĞI ÇIKARTMAYA GELMİŞTİ"

        Bir insan, bu kadar cani olamaz. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Babamın kimseye borcu yok. Babam emekli adam ve buraya sadece kurban harçlığı çıksın diye 1-1,5 aylığına çalışmaya gelmişti. Onun dışında kimseyle bir sıkıntısı yok.

        Olayı gerçekleştiren kişi, şirkette 9-10 gündür zaten çalışmıyormuş. Alkol alıyormuş. Dün de alkollüymüş zaten. Olay anında da alkollüymüş" dedi. Sebahattin Küpeli'nin cenazesi, defnedilmek üzere İzmir Karabağlar'a götürüldü

        19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

        Diğer yandan cinayeti işleyen Bünyamin T.'nin, kasten yaralama, yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Çıkan tartışmada Sebahattin Küpeli'yi öldüren eski çalışan Bünyamin T., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Hukuk mücadelesini küçük Efe kazandı, mahkemeden eğitmene hapis cezası

        Kırıkkale'de özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmene 5 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi. (İHA)

