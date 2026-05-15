Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin SON DAKİKA! Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

        Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

        Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, dün gece hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan İnanır'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun bakıma alındı

        Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün gece saatlerinde aniden fenalaştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine İnanır, Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.

        REKLAM

        UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

        24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

        Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı: O anlar kamerada

        Namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masajıyla hayata döndüAdana'da namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adamı, camii imamı yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü.(İHA)

        #kadir inanır
        #yoğun bakım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?