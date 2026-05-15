Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, dün gece saatlerinde aniden fenalaştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine İnanır, Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.