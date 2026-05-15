Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:09
Duruşmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 15.00'te kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

