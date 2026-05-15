        Haberler Dünyadan İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu David Beckham oldu

        İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu David Beckham oldu

        İngiltere'de açıklanan 2026'nın en zenginleri listesine göre, David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl önemli bir dönüm noktasına ulaştı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 16:26
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu

        Sunday Times Zenginler Listesi, İngiltere'deki en varlıklı bireyleri ve aileleri ile servetlerinin ne kadar olduğunu açıkladı.

        Eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı futbol yıldızı David Beckham, Sunday Times'ın 2026 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu.

        David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın toplam serveti bu yıl tahmini olarak 1,185 milyar sterline ulaştı.

        Bu durum onları, serveti 2 milyar sterlin olarak tahmin edilen eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone'un ailesinin ardından, Birleşik Krallık'ın en zengin sporcuları listesinde ikinci sıraya taşıdı.

        2013'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Beckham, şu anda değeri 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan kulübü Inter Miami'nin ortak sahiplerinden biri. 51 yaşındaki eski futbol yıldızı, aynı zamanda dev markaların elçiliğini de üstleniyor.

        Victoria Beckham'ın servetinin büyük bir kısmı da başlangıçta Spice Girls adlı pop grubunun üyesi olarak ün kazandıktan sonra kurduğu moda markasından kaynaklanıyor.

