AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da katıldığı "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nin altını çizen Yalçın, "Türk Dünyası ülkeler, Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğundan hareketle buraya yaklaşmaya başladılar. Azerbaycan'a yardım edebileceğini gösterdi Türkiye. Kazakistan'sanız biliyorsunuz ki yarın öbür gün başınız sıkıştığınızda Türkiye size yardım edebilecek aktör oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geldiği nokta Türkiye'nin başarılarıyla ilişkili" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk Dünyasıyla ile ilişkilerimiz çok ciddi ilerleme yaptığımız alan. Türk Dünyası ile ilişkiler istemekle gerçekleştirebileceğimiz, duygudaşlıkla ilerleteceğimiz bir şey değil. Türkiye'nin çok başarılı sonuçlar üretmemiz açısından Türk Dünyası ülkeler, Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğundan hareketle buraya yaklaşmaya başladılar. Azerbaycan'a yardım edebileceğini gösterdi Türkiye. Kazakistan'sanız biliyorsunuz ki yarın öbür gün başınız sıkıştığınızda Türkiye size yardım edebilecek aktör oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geldiği nokta Türkiye'nin başarılarıyla ilişkili. Oradaki akraba topluluklar ve Türk kardeşlerimizin Türkiye ile ilişkilerin kıymetli olduğunu buldukları bir durum. Türk Dünyasıyla ilgimiz hep vardı. Hürmüz'den sonra bunun ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Hürmüz dünya enerjisinin beşte birinin geçtiği yer. Orası tıkandığında çok ciddi bütün devletleri etkiliyor. Biz de bundan etkilenmemizi en aza indirgemek için yapmamız gereken bir şey var.

"ENERJİ KAYNAKLARININ AKABİLECEĞİ ÜLKE OLABİLİRİZ"

Bugün bahsi geçen Orta Koridor bunlardan bir tanesi. Körfez ülkelerinde yaşanan gelişmelerin arkasından turizm, gayrimenkul gibi yatırımlara Türkiye'nin bu alanlara açılım yapması gereken alanlar. Türkiye bu düzleme hazırlıklı girdi. Türkiye çatışmaların, silahlı kavgaların parçası olmadığı müddetçe. İçeride ve dışarıda güvenli partner durduğu müddetçe enerji kaynakların akabileceği ülke konumuna gelebilir. Bölge savaşları hiç istemediğimiz bir şey. Savaşlar tek başına Türkiye'nin engelleyebileceği bir şey değil. Ekonominizi ona göre yönlendirmeye çalışmak önem arzediyor.

"HÜRMÜZ'ÜN 3-5 GÜNE AÇILACAĞI GİBİ BİR ARGÜMAN YOK"

Diplomatik ziyaretler ve görüşmeler bir anda havayı yumuşatabilir; ama bunlar geçici sinyaller de olabilir. Dünya siyasetinin aktığı bir mecra var. O mecraya baktığımızda iyimser bir mecra olmadığını görürüz. Hürmüz'le ilgili konuşurken, Hürmüz'ün 3-5 güne kolay açılabileceği argümanı yok. Dünya her tekrar eden olayda şunu görüyor, birçok ülkenin güvenliği risk altında. Şu anda dünyada en kıymetli malzemelerden bir tanesi çipler, yarı iletkenler vs. Çiplerin dünyada üretilmiş olanın yüzde 60-70 ABD kullanılıyor. Bu çipleri Tayvan üretiyor. Hammaddesi yüzde 90-95 Çin'den geliyor. Tayvan üzerinde ABD-Çin arasında on yıllardır devam eden gerilim var.

"SAVAŞLARIN ÇOK KOLAY DURMAYACAĞI BİR GERÇEK"

Soğuk savaşta ABD ile Sovyetler'in Berlin'de karşılaşması gibi Çin ile ABD'nin şimdi Tayvan'da karşılaşması. Çin'in de Hürmüz'ün açılmasına ihtiyacı var. Enerji akışının kesilmesi ABD'yi de rahatsız ediyor. Jeopolitik olarak bütün dünyayı yeni dönemde daha fazla krizli alanlara sevkedecek meseleler var. Savaşların çatışmaların çok kolay durmayacağı, rekabetlerin daha da keskinleşeceği, enerji güvenliklerin çok kolay sağlanamayacağı maalesef bir döneme gidiyoruz. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. İran gibi bir ülke bundan birkaç ay öncesinde farklıydı şu an itibarıyla Hürmüz konusuna, yaptırımlar konusuna odaklanmış, altyıpısı üstyapısı vurulmuş bir İran.

"TÜRKİYE MAKUL VE RASYONEL BİR DIŞ POLİTİKA İZLİYOR"

Bundan 10 yıl önce İran Şii Hilali'nden bahsediyordu. Bugün itibarıyla coğrafyasını korumanın peşine düşmek zorunda kaldı. Maalesef tatsız döneme girdik. Büyük hesaplaşmaların yaşanacağı döneme girdik. Türkiye çatışmaların parçası olmadan, tüketici savaşlarının parçası olmadan, bir kenarda bütün taraflarla ilişkilerini makul ve rasyonel düzeyde tutabilecek dış politika ve güvenlik siyaseti izliyor. Birilerinin kuyruğuna takılıp sadece yatırımlarınızı bazı dostlara yaparsanız, o dostlarınız sizi olmadık yerlere sürükleyebilir. İstikrarı, huzuru, güveni koruyabilecek her türlü alana yatırım yapmalısınız.

"İLİŞKİLERİNİZİ DENGELİ ŞEKİLDE YÖNETMEK ZORUNDASINIZ"

Yıllarca Türkiye'nin iç cephesini konuştuk. Bunu inşa etmek istiyorsanız terörün ortadan kalkması için siyasal zemini güçlendirmek mecburiyetindesiniz. İran konusunda, Ukrayna konusunda başka tedbir alıyorsunuz. Rusya ile ilişkilerinizi belli düzeyde tutarak onunla ilişkiyi devam ettirmek zorundasınız. Dengeli şekilde bütün ilişkilerinizi yönetmek zorundasınız. Türkiye her alanda proaktif bir siyaset yapıyor.

"İSRAİL KARŞISINDA NE ENDİŞELİ NE DE RAHAT OLMALIYIZ"

Uzun müddet dünya siyasetinde altüst oluş bekliyoruz. Dünya siyaseti belli dönemlerde ciddi dönüşümlerden geçer. O büyük dönüşümler esnasında kimileri pozisyonlarını kaybeder, kimileri yeni pozisyonlar elde eder. Kaybedenleri olacak, kazananları olacak. İsrail bu coğrafyanın her yanına ateşi saçmaya çalışan ve bunun sayesinde ayakta kalabileceğini düşünen bir yapı. İsrail'lin bölge politikaları ile bilgili ne abartılı endişeye savrulmak gerekiyor ne de 'önemli de değil' kolaycılığına savrulmamız gerekiyor.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALIYORUZ"

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları en üst perdeden dile getiren ülkelerin başında geliyor. Cumhurbaşkanımızın net politikası var; insan merkezli politika. Biz Suriye, Gazze, Karabağ, Ukrayna konusunda, İran'da katledilen çocuklar konusunda öncelikle insandan yana pozisyon alıyoruz. Tarihin doğru tarafında yer almak ifadesini Cumhurbaşkanımız sık kullanıyor. Türk dış politikasını endişelerini, korkulara teslim etmemek gerekiyor. İsrail halen İran'da ABD'yi sahaya çekip tekrar tekrar bombalatmanın peşinde. Bugün ABD bile Başkan Trump bile gelinen noktanın beklediği nokta olmadığını düşünüyordur.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail kendi durduğu yerden Türkiye'nin söylem ve eylem anlamında dış politikasının kendisinin rahatsız ettiğinin farkında. Eğer siz kendi göbeğinizi kendiniz kesebilecek konumunda iseniz, güvenliğinizi sağlayabilecek konumdaysanız bunu rakipleriniz ve size düşmanlık edenler net bir şekilde görür. Türkiye'nin İsrail karşısında çok büyük endişelere kapılacak durum sözkonusu değil. İsrail gibi aktörler her zaman Türkiye'nin ayağının takılmasını tercih edecektir. Biz de Türkiye'nin gücünü inşa etmeye devam edeceğiz.