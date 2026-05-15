        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonu 4. bitirdi.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 22:03 Güncelleme:
        Gol düellosunda kazanan yok!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Ç. Rizespor 18. ve 31. dakikalarda Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar ise 55. dakikada Jota Silva ve 62'de Vaclav Cerny'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

        Ayrıca ev sahibi ekibin 90+2'de Halil Dervişoğlu ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 41 puanda ligi bitirdi.

        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Yoğun bakıma alındı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
