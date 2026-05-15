Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ç. Rizespor 18. ve 31. dakikalarda Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar ise 55. dakikada Jota Silva ve 62'de Vaclav Cerny'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

Ayrıca ev sahibi ekibin 90+2'de Halil Dervişoğlu ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 41 puanda ligi bitirdi.