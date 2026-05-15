Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonu 4. bitirdi.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 22:03 Güncelleme:
Ç. Rizespor 18. ve 31. dakikalarda Ali Sowe'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar ise 55. dakikada Jota Silva ve 62'de Vaclav Cerny'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
Ayrıca ev sahibi ekibin 90+2'de Halil Dervişoğlu ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 41 puanda ligi bitirdi.
