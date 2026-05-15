Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu! Dört dörtlük kutlama
Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna imza atan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte RAMS Park'ta kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılılar drone şovlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte "dört dörtlük geceden" müthiş kareler...
Ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım için RAMS Park'ta kutlama organizasyonu düzenlendi.
İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaray teknik ekibi ve futbolcuları, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı.
Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent'ten geçerek yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyunculara yol boyunca çok sayıda taraftar eşlik etti.
"Dört Dörtlük Ş4mpiyon" sloganıyla düzenlenen kutlama için RAMS Park'a sahne kuruldu. Sarı-kırmızı sahnenin etrafında kulübün 25 şampiyonluğunu simgeleyen 5 adet büyük yıldız yer aldı.
Stat kapılarının saat 17.00'de açılmasıyla başlayan kutlamalarda 20.15'e kadar Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor, DJ performansı sergiledi. DJ performanslarının ardından Doğuş Çabakçor eşliğindeki senfoni orkestrası Galatasaray marşları çaldı.
YAKLAŞIK 55 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını yaklaşık 55 bin sarı-kırmızılı futbolsever statta izledi.
Kulübün açıklamasına RAMS Park'taki şampiyonluk gecesine RAMS Park'a 54 bin 527 taraftar bilet alarak giriş yaptı.
SAHNE SIRASI ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINDA
Kutlamalarda podyuma sırasıyla A takım personeli, başkan Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, teknik ekip ile futbolcular podyuma çağrıldı.
Başkan Dursun Özbek, taraftarlar tarafından "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar, kendilerini selamlayan Özbek'e "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk ise sahneye büyük bir coşkuyla davet edildi. Tecrübeli teknik adam, sahneye çıkarken "Gerçekleri tarih yazar, tarihi Galatasaray" marşı çalınırken tribünler marşa coşkuyla eşlik etti. Tribünlere çağrılan Buruk, yumruk şov yaparak "oley" çektirdi.
Son olarak futbolcular, podyuma teker teker kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde geldi.