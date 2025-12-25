Habertürk
        Zonguldak haberleri: Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet

        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!

        Zonguldak'ta, 46 yaşındaki Yusuf Ündeş, boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Tülay Ündeş ile 64 yaşındaki kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği öldürdü. Ündeş hakkındaki uzaklaştırma kararının haziran ayında sona erdiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 07:41 Güncelleme: 25.12.2025 - 07:43
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Zonguldak'ta çifte kadın cinayeti, dün öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi.

        45 yaşındaki Tülay Ündeş, eşi tarafından öldürüldü.
        45 yaşındaki Tülay Ündeş, eşi tarafından öldürüldü.

        HASTA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

        Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı.

        Damadı tarafından öldürülen 64 yaşındaki kayınvalide Zaide Alkaç.
        Damadı tarafından öldürülen 64 yaşındaki kayınvalide Zaide Alkaç.

        "ŞİMDİ KONUŞSANIZA" DEYİP TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine ‘Şimdi konuşsanıza’ diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç’ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KATİL KOCA YAKALANDI

        Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ündeş’i, ilçede yakalayıp gözaltına aldı.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI HAZİRANDA BİTMİŞ

        Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. Tülay Ündeş’in başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ancak kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi.

        Çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

