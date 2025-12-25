Zonguldak'ta çifte kadın cinayeti, dün öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi.

45 yaşındaki Tülay Ündeş, eşi tarafından öldürüldü.

HASTA ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı.

Damadı tarafından öldürülen 64 yaşındaki kayınvalide Zaide Alkaç.

"ŞİMDİ KONUŞSANIZA" DEYİP TETİĞE BASTI

DHA'daki habere göre Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine ‘Şimdi konuşsanıza’ diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç’ın cenazeleri otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL KOCA YAKALANDI

Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ündeş’i, ilçede yakalayıp gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI HAZİRANDA BİTMİŞ

Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. Tülay Ündeş’in başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, ancak kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi.