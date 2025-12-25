Habertürk
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü! | Son dakika haberleri

        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!

        Balıkesir'de feci bir kaza yaşandı. Olayda demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik'e yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprüden düşen Çelik hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:55
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.

        Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

