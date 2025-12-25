Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
Balıkesir'de feci bir kaza yaşandı. Olayda demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan 79 yaşındaki Halil Çelik'e yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprüden düşen Çelik hayatını kaybetti
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu treninin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre İzmir-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, Gökçedağ mevkisinde demir yolu köprüsünden geçmeye çalışan Halil Çelik'e (79), çarptı.
Çelik, çarpmanın etkisiyle köprüden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cesedi, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.