ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, Noel arifesinde Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde eşi First Lady Melania Trump ile çocukların sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, telefonla arayan çocuklara hangi hediyeleri almaktan heyecan duyduklarını sorarak, "kötü bir Noel Baba"nın ülkeye sızmasına izin vermeyeceklerini söyledi ve hatta kömür dolu bir çorabın o kadar da kötü olmayabileceğini ima etti.

Oklahoma'da 4 ve 10 yaşlarındaki çocuklarla konuşurken Trump, "Noel Baba'nın iyi olduğundan emin olmak istiyoruz. Noel Baba çok iyi bir insan" dedi ve ekledi "Ülkeye kötü bir Noel Baba'nın sızmasına izin vermediğimizden emin olmak istiyoruz."

Trump, geçmiş Noel'lerde sık sık siyasi düşmanlarını eleştirmişti; örneğin 2024'te "Radikal Sol Çılgınlara Mutlu Noeller" diye yazmıştı. Başkanlığının ilk döneminde, 24 Aralık 2017'de erken saatlerde, kendisine karşı önyargılı olduğuna inandığı üst düzey bir FBI yetkilisini ve medyayı hedef alan bir yazı yazmıştı.

Ancak Trump'ın bu sefer neşeli bir ruh halinde olduğu görüldü. Hatta "Bunu bütün gün yapabilirim" dedi ve şöyle devam etti: "Ancak muhtemelen Rusya'nın Ukrayna ile savaşındaki çatışmaları bastırma çabaları gibi daha acil konulara geri dönmem gerekebilir."

Kuzey Carolina'dan 8 yaşında bir çocuk, Noel Baba'nın kendisine kurabiye bırakılmaması durumunda kızıp kızmayacağını sorduğunda, Trump "Sanmıyorum, ama çok hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, Noel Baba, biraz melek gibi olmaya meyillidir. Melek gibi ne demek biliyor musunuz? Biraz kilolu olmak" diye şaka yaptı. Trump, "Sanırım Noel Baba biraz kurabiye isterdi" dedi. "TEMİZ, GÜZEL KÖMÜRDEN Mİ BAHSEDİYORSUNUZ?" Kansas'ta 8 yaşında bir kız çocuğu, Noel Baba'nın ne getirmesini istediği sorusuna, "Şey, kömür değil" cevabını verdi. Trump ise "Temiz, güzel kömürden mi bahsediyorsunuz?" diye yanıtladı ve uzun zamandır yerli kömür üretimini canlandırma sözü verirken kullandığı kampanya sloganını hatırlattı ve gülerek "Bunu yapmak zorundaydım, özür dilerim" diye ekledi. ABD Başkanı, "Kömür temiz ve güzeldir. Lütfen bunu her ne pahasına olursa olsun hatırlayın. Ama siz temiz, güzel kömür istemiyorsunuz, değil mi?" dedi. "Hayır" yanıtını veren çocuk, Barbie bebek, kıyafet ve şekerlemeyi tercih edeceğini söyledi.