        Son dakika: Beyoğlu'nda bir zehirlenme daha! 3'ü çocuk 5 kişi ilaçlamadan zehirlendi iddiası | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda bir zehirlenme daha! 3'ü çocuk 5 kişi ilaçlamadan zehirlendi iddiası

        Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ailenin yaşadığı evde AFAD ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:22
        Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

        DHA'nın haberine göre olay; saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı.

        ŞİKAYETLER GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

        Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi.

        3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

        Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        "EVİ HAVALANDIRMADAN GİRMİŞLER"

        Olayla ilgili konuşan Şenay Akay, "İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30-02.00 idi. Sadece baktık o kadar." diye konuştu.

