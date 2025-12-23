Beyoğlu'nda bir firmaya ilaçlama yaptıran 3 çocuklu aile, 1 gün sonra girdikleri evlerini havalandırdıktan sonra içeride temizlik yaptı. Gece saatlerinde iddiaya göre aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba İsmet K. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, 5 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

DHA'nın haberine göre olay; saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet K. 1 gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı.

ŞİKAYETLER GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Ardından da içeride temizlik yaptı. Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi.

REKLAM

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.