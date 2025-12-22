Habertürk
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!

        Orta sahaya takviye arayan Beşiktaş'ta Salih Özcan sesleri yükselmeye devam ediyor.

        Giriş: 22.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:21
        1

        Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek devreye galibiyetle girdi.

        2

        İnişli çıkışlı bir şekilde zirvenin uzağında geçen ilk yarının ardından ise gözler artık ara transfere çevrildi.

        3

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4-5 takviye planlayan siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerin başında orta saha geliyor.

        4

        Orta sahanın merkezine kaliteli bir isim için İngiltere başta olmak üzere arayışlar sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.

        5

        Dortmund'da sözleşmesinin son yılına giren ve fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu için temasa geçen siyah-beyazlılar, bonservis konusunu çözmesini bekliyor.

        6

        Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor.

        7

        2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takımı da düşünerek forma giymek isteyen Salih de ilk 11'e yerleşmek için teklife sıcak bakarken transferin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

        8

        Salih Özcan, bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.

