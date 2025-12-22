Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
Orta sahaya takviye arayan Beşiktaş'ta Salih Özcan sesleri yükselmeye devam ediyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek devreye galibiyetle girdi.
İnişli çıkışlı bir şekilde zirvenin uzağında geçen ilk yarının ardından ise gözler artık ara transfere çevrildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 4-5 takviye planlayan siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerin başında orta saha geliyor.
Orta sahanın merkezine kaliteli bir isim için İngiltere başta olmak üzere arayışlar sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.
Dortmund'da sözleşmesinin son yılına giren ve fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu için temasa geçen siyah-beyazlılar, bonservis konusunu çözmesini bekliyor.
Alman ekibinde kontratı uzatılmayacak olan 27 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, 6 ay sonra serbest kalacak olması nedeniyle bonservis ödemek istemiyor.
2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takımı da düşünerek forma giymek isteyen Salih de ilk 11'e yerleşmek için teklife sıcak bakarken transferin durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Salih Özcan, bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre buldu.