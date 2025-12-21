Habertürk
        Yüksel Aksu ile Deniz Barut, sessiz - sedasız evlenmiş - Magazin haberleri

        Yüksel Aksu ile Deniz Barut, sessiz - sedasız evlenmiş

        Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut'un, mayıs ayında sessiz - sedasız evlendikleri ortaya çıktı

        Giriş: 21.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:28
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut’un, 8 ay önce hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

        2021'de başlayan ve gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerini resmileştiren çiftin, geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

        SETTE BAŞLAYAN DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ

        Yüksel Aksu ile Deniz Barut’un yolu, 'Avlu' dizisinin setinde kesişmişti. O dönem başlayan dostlukları zamanla derin bir bağa, 2021'de ise romantik bir ilişkiye dönüştü.

        Özel hayatlarını gizli tutma konusundaki titizlikleriyle bilinen Aksu ve Barut, bu evlilik kararıyla magazin dünyasının "Gizlilik rekoru kıran çiftleri" arasına girdi.

        Yüksel Aksu - Deniz Barut - Gülizar Aksu - Osman Aksu
        Yüksel Aksu - Deniz Barut - Gülizar Aksu - Osman Aksu

        KAYINVALİDESİNE HAYAT VERDİ

        'Avlu' dizisinden 6 yıl sonra, Yüksel Aksu’nun yeni projesi 'Bak Postacı Geliyor' filminde çift, yeniden birlikte çalıştı. Aksu, bu filmde, postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini beyazperdeye taşıdı.

        Filmin en dikkat çekici detayı ise oyuncu seçimi oldu. Yüksel Aksu, annesi Gülizar Aksu rolünü eşi Deniz Barut’a emanet etti. Böylelikle Barut, filmde eşinin annesini canlandırarak ilginç ve anlamlı bir performansa imza atmış oldu.

        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor Haberi Görüntüle
        #deniz barut
        #Yüksel Aksu
        #Bak Postacı Geliyor
