Galatasaray'da hedef yeniden liderlik! İşte Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftaya kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. İşte kritik mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.
HEDEF İLK YARIYI LİDER KAPATMAK
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.
G.SARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.
TORREIRA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Uruguaylı oyuncu, kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
LİGDE İÇ SAHADA 26 MAÇTIR KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
İÇ SAHA KARNESİ BAŞARILI
Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.
Sezonda 8 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik kaydetti.
Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.
ICARDI'NİN GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.
Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.
Arjantinli santrfor, bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.
Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
SANE SON HAFTALARDA DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son zamanlarda Süper Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.
Sane, ligde üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki son 3 karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını birer kez havalandırdı.
İşte G.Saray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...
GÜNAY
SALLAI
DAVINSON
ABDÜLKERİM
KAZIMCAN
TORREIRA
İLKAY
LEROY SANE
YUNUS
BARIŞ ALPER
ICARDI