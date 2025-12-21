Delaware Yüksek Mahkemesi, dün Elon Musk'ın temyize götürdüğü 2018 CEO maaş paketi davasına ilişkin kararını verdi.

Karar metninde, alt mahkemenin maaş paketinin iptal edilmesine yönelik kararının bozulduğu ve ayrıca 1 dolarlık sembolik tazminat ödenmesine hükmedildiği bildirildi. İptal kararının "aşırı" bir karar olduğu belirtilen metinde, bunun yalnızca "açıkça gerekli" olan durumlarda verilebileceği vurgulandı.

Bu gelişmeler sonrası Forbes'un milyarderler endeksine göre, geçen yıl geçersiz kılınan 139 milyar dolar değerindeki Tesla hisse senedi opsiyonlarını yeniden geçerli kılmasıyla CEO Elon Musk'ın net serveti 749 milyar dolara yükseldi.

Bu haftanın başlarında da Musk , havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in halka arz edileceğine dair haberlerin ardından, net serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi olmuştu.

Forbes'un milyarderler listesine göre, Musk'ın serveti, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in servetini yaklaşık 500 milyar dolar aşmış durumda.

MART 2020'DE SERVETİ 24.6 MİLYAR DOLARDI Musk'ın serveti Mart 2020'de 24,6 milyar dolardı; yükselen Tesla hisseleri onu o yılın Ağustos ayına kadar 100 milyar dolarlık servete sahip beşinci kişi yaptı. Ardından Ocak 2021'de yaklaşık 190 milyar dolarlık net servetiyle ilk kez dünyanın en zengin insanı oldu. Eylül 2021'de 200 milyar dolarlık servete sahip Jeff Bezos ve Bernard Arnault'un ardından üçüncü kişi oldu. Musk'ın son olarak serveti Kasım 2021'de 300 milyar dolara, Aralık 2024'te 400 milyar dolara ve Ekim ayında 500 milyar dolara ulaşmıştı. MAAŞ PAKETİNİN İPTAL EDİLMESİ KARARI Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, geçen yıl ocak ayında "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı. Konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Musk, "Şirketinizi asla Delaware eyaletinde kurmayın" ifadesini kullanmış, daha sonra da şirketi Texas eyaletine taşıma planını duyurmuştu. Tesla hissedarları geçen yıl haziranda, Musk'ın iptal edilen milyarlarca dolarlık maaş paketi ile şirketin Texas'a taşınmasına dair tekliflerin lehinde oy kullanmıştı.