Fenerbahçe 20 yıl sonra ilki başardı!
Süper Lig'in 17. haftasında Eyüspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını namağlup şekilde 39 puanla noktaladı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde 20 yıl sonra bir ilki başardı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.
Kanarya, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü.
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.
TÜM KULVARLARDA YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇ
Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Trendyol Süper Lig'de puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda yer alıyor.
7. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Eyüpspor galibiyetiyle ligde üst üste 2. kez kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.
Son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı. Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.