        Fenerbahçe 20 yıl sonra ilki başardı!

        Süper Lig'in 17. haftasında Eyüspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını namağlup şekilde 39 puanla noktaladı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde 20 yıl sonra bir ilki başardı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 20:24 Güncelleme: 20.12.2025 - 20:24
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti.

        2

        Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.

        3

        Kanarya, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü.

        4

        Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.

        5

        Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

        6

        TÜM KULVARLARDA YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇ

        Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

        7

        Trendyol Süper Lig'de puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda yer alıyor.

        8

        7. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Eyüpspor galibiyetiyle ligde üst üste 2. kez kazanan Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.

        9

        Son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı. Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.

        10

        Sarı-lacivertliler, bu sezon galibiyet aldığı Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Eyüpspor ile berabere kaldığı Göztepe ve Samsunspor maçlarında gol yemedi.

