        Camiye bir anda pitbull girdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Camiye bir anda pitbull girdi!

        Kocaeli'nde, dün cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:59
        Camiye bir anda pitbull girdi!
        Kocaeli'nde olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi.

        CAMİDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

        İHA'daki habere göre köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

        PITBULL CAMİDEN ÇIKARILDI

        Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı.

        Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
