Camiye bir anda pitbull girdi! Kocaeli'nde, dün cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı

Giriş: 20.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.12.2025 - 12:59

