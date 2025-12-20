Habertürk
Habertürk
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek | Sağlık Haberleri

        5 yıldır evden çıkamayan 300 kiloya ulaşan fil hastasının hayali; eşiyle kol kola caddede gezmek

        Kayseri'de 12 yıl önce 'fil hastalığı'na yakalanan ve zamanla 300 kiloya ulaşan Engin Akbadal'ın (48) tedavisi için 12 milyon TL gerekiyor. Yatağa bağımlı hale gelen ve 5 yıldır evden çıkamayan Akbadal, hayalinin dışarı çıkmak olduğunu söyledi. Akbadal, "Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim. En azından bir yere gidip arkadaşlarımla sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi, kendi kafama göre gezmeyi çok isterim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:37
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Kayseri'de yaşayan Engin Akbadal, yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başladı. Durumu sebebiyle işine devam edemeyen Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde başta teşhis koyulamadı ancak bir süre sonra halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı. Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi. 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal, 300 kiloya ulaştı.

        12 SENE SONRA BİR IŞIK BELİRDİ

        Eşinin hayat dayanağı olduğunu söyleyen Engin Akbadal, "En son 2014 yılında hastalanmıştım. 12 sene oldu. Bu durum bende biraz daha hızlı gelişti. Aynı hastalıktan muzdarip olanlarda biraz daha yavaş ilerliyor ama bende hızlı ilerledi. Aşama aşama gelişiyor. Önce şişiyor sonra yatağa düşürüyor. Her hastalandığımda bir aşama ileri çıkıyor. Ailemde yok. Şimdiye kadar duymadık ve görmedik. Teşhis koymakta bile zorlanıyorlardı. İlk başladığında belki milyonda 1 kişide vardı ama şimdi ilerledi. Şu anda teknoloji ilerledi. Bu konu üzerinde çalışan çok. Bu zamana kadar araştırmıştım ama bulamamıştım ama bir doktorumuz, ulaşmam mümkün olursa, 'Tedavi ederim' dedi. 12 sene sonra bir ışık belirdi" diye konuştu.

        "BU HASTALIĞI BİLMEYENE ANLATMASI ZOR"

        Hayatta şükredeceği çok şey bulunduğunu ve psikolojisinin iyi olduğunu aktaran Akbadal, "Kolay kolay yıkılmam. Eş, dosttan Allah razı olsun. Derdimiz olduğunda yardım edecek arkadaşlar var. Onu da gördük. Ben eşimi düşünmekten ziyade, o beni düşünüyor. En büyük yardımcım o. Ümitsizliğe düştüğümde beni silkeleyip, kendime getiren de o. Her zaman yanımda olan da o. Arkadaşım da dostum da o. Çocuklarım durumumun farkındalar. Bana en azından belli etmiyorlar. Onların da hayalleri vardır elbet ama bana pek belli etmezler. Takriben kilom 300'ü aşkın diye biliyorum. Tek bacağım zaten 120-130 kilo. Bunun kiloyla alakası yok. Dolaşım sistemiyle alakalı. Kilodan diyenler var. Bu hastalığı bilmeyene anlatması zor. Herkes, 'Rejim yap' dedi. 1,5-2 sene rejim yaptığım oldu. O halde kendiliğinden şişiyor" dedi.

        "EN SON DIŞARI ÇIKALI 5 SENE OLDU"

        Gününün nasıl geçtiğini anlatan Engin Akbadal, "Sabah kalkarız. Çocuklar okula gider. Eşimle kahvaltı yaparız. Televizyona ve telefona bakarım. Camdan hayvanlara bakarım. En son dışarı çıkalı 5 sene oldu sanırım. 1,5 sene öncesine kadar balkona çıkabiliyordum. Tutup çıkarabiliyorlardı sonra kaldık. 5-6 senedir çıkmıyorum. Önceden motosiklete binebiliyordum. Hastalandıktan sonra motosiklete de binemez oldum. Ayağa kalkmakta zorlanıyordum. Tavandaki vinç ile bacaklarım kaldırılabiliyor. En son çare olarak vinç yaptırmayı düşündüm. Bu zamana kadar kimseden bir şey istemedim ama şimdi en son çare olarak istemek zorunda kaldım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" diye konuştu.

        TEDAVİ İÇİN 12 MİLYON TL GEREKLİ

        Hastalığının tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini söyleyen Akbadal, "Yardım kampanyası için valiliğe başvurduk ama onay alamadık. Biz de 'Sosyal medyadan yürüyelim' dedik. Doktorla 3-4 kere görüştük. Bize 12 milyon TL gibi bir meblağ çıkardı. Bu paraya kendi başıma ulaşmam çok zor. Ümitsizliğe de kapılmıştım. 'Ben bu parayı bulamam. Bu hastalık da benimle beraber gider' diyordum. Arkadaşım silkeledi. 'Memlekette çok iyi insan var. Damlaya damlaya göl olur. Duyarlı vatandaş çok' dedi. Bundan sonra devlet büyüklerimiz, durumu iyi olan insanlar, hayır yaparsa Allah razı olsun. Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim. En azından bir yere gidip arkadaşlarımla sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi, gezmeyi çok isterim" dedi.

