        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, motokurye 41 yaşındaki Orhan Kocataş, evinde içki içtiği arkadaşı 50 yaşındaki İdris A., tarafından silahla öldürüldü. İdris A.'nın, emniyetteki ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:12
        Tokat'ta olay, saat 04.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kevser Sokak’ta meydana geldi. Orhan Kocataş (41) ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. (50) arasında tartışma çıktı.

        EVİNE GİTTİ GERİ DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre çıkan tartışma sonrası evden ayrılan İdris A., bir süre sonra tekrar geri döndü. Evin önünde yeniden başlayan tartışma, bu kez kavgaya dönüştü.

        4 KURŞUNLA ARKADAŞINI VURDU

        Bu sırada yanındaki tabancayı çıkartan İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş’ı başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Orhan Kocataş kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan ve hırsızlık suçundan arandığı belirtilen İdris A., polis ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İdris A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A.'nın, emniyet ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

        Diğer yandan Orhan Kocataş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        #TOKAT
        #Son dakika haberler
