Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!

Tokat'ta olay, saat 04.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kevser Sokak’ta meydana geldi. Orhan Kocataş (41) ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. (50) arasında tartışma çıktı.

EVİNE GİTTİ GERİ DÖNDÜ

DHA'daki habere göre çıkan tartışma sonrası evden ayrılan İdris A., bir süre sonra tekrar geri döndü. Evin önünde yeniden başlayan tartışma, bu kez kavgaya dönüştü.

4 KURŞUNLA ARKADAŞINI VURDU

Bu sırada yanındaki tabancayı çıkartan İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş’ı başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Kocataş kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan ve hırsızlık suçundan arandığı belirtilen İdris A., polis ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İdris A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A.'nın, emniyet ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Diğer yandan Orhan Kocataş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.